La Capitale Groupe Financier : la reconnaissance avec un grand « R »

60 PRATIQUES DE RECONNAISSANCE

Des tapes dans le dos, La Capitale groupe financier n'a pas peur d'en donner à ses 2500 employés pour les féliciter pour leur bon travail. Au fil des ans, l'entreprise a développé pas moins de 60 pratiques de reconnaissance. Ces dernières prennent diverses formes, toutes plus festives les unes que les autres. « Nous avons le traditionnel party de Noël, mais plus encore, on organise un pique-nique annuel où la haute direction sert les sandwichs au personnel. Il y a aussi la reconnaissance par les pairs. Des collègues choisissent quelques-uns des leurs selon des critères précis et chacun est personnellement félicité. Parmi eux, un reçoit la palme. Toutes nos activités sont assez populaires. Uniquement le pique-nique rejoint 80 % de notre personnel », mentionne Shirley Brown, vice-présidente aux ressources humaines et au développement organisationnel à La Capitale groupe financier.

PRENDRE SOIN DES EMPLOYÉS

Le programme des ressources humaines de La Capitale va beaucoup plus loin que la reconnaissance. Il laisse une grande place à la santé et au mieux-être en milieu de travail. Il comporte, entre autres, la chance de s'inscrire gratuitement à la campagne de vaccination contre la grippe, la possibilité d'avoir un massage sur chaise durant son temps de pause et l'occasion d'assister à des conférences sur des sujets santé. « On veut garder nos employés en santé. On fait des concours de marche, mais aussi de la prévention. Dernièrement, nous avons organisé un événement concernant les maladies du coeur. Nous avons aussi mis l'accent sur les problèmes de santé mentale. Le but est de combattre les préjugés. S'ils le désirent, les employés peuvent aussi recourir aux services d'une nutritionniste, le tout en toute confidentialité », explique Shirley Brown.

FORMATIONS POUR LES GESTIONNAIRES

Conscient que de bons gestionnaires font toute la différence dans un milieu de travail, La Capitale mise sur des formations avec un parcours personnalisé pour les outiller de la manière la plus efficace possible.