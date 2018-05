Saguenay-Lac-St-Jean - Du chômage à la rareté de la main-d'oeuvre

« En 20 ans, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est passé de la rareté des emplois à la rareté de la main-d'oeuvre », signale Martin Gagné, adjoint exécutif à la direction régionale du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation (MESI). Le vieillissement de la population se fait sentir, et la région tente de séduire les jeunes.

« La région vieillit un peu plus vite que les autres, constate Gladys Harvey, directrice régionale au MESI. On a une baisse du taux de chômage, mais elle est peu attribuable à la création d'emplois. C'est surtout à cause du vieillissement de la population. » En effet, on prévoit que la population n'augmentera que de 0,4 % entre 2016 et 2021, comparativement à 3,8 % pour l'ensemble du Québec. Elle pourrait même commencer à décroître à compter de 2026. Outre le vieillissement, le solde migratoire, souvent négatif ces dernières années, est aussi problématique.

Différentes initiatives sont actuellement mises en place pour tenter de renverser la vapeur. Saguenay souhaite entre autres faciliter le transport. « La Société de transport de Saguenay a travaillé pour développer un corridor d'écomobilité, explique Josée Néron, mairesse et présidente de Promotion Saguenay. Les étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi et les élèves du cégep de Chicoutimi ont été sollicités pour le penser. Plusieurs d'entre eux viennent de l'étranger et n'ont pas nécessairement de voiture. On veut faciliter les déplacements actifs pour eux. »

La région mise aussi sur un incubateur jumelé à des espaces de travail partagés.

« Plusieurs jeunes sont à l'extérieur et voudraient démarrer une entreprise, avoir des locaux à prix réduit et de l'accompagnement. »

- Marc Moffat, directeur général de la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)

La région fait également la cour aux immigrants. Saguenay souhaite se doter d'infrastructures pour mieux les accueillir. Des efforts semblables sont aussi déployés du côté du Lac-Saint-Jean. « L'organisme Portes ouvertes sur le Lac tente d'attirer des familles de l'extérieur et de leur donner un coup de main pour l'intégration, indique M. Moffat. On n'a pas beaucoup d'immigrants, car ils se dirigent plus souvent vers les grands centres. »