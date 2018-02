La Montérégie en pleine vague de repreneuriat

Le rêve de vivre et de travailler en Montérégie est également de plus en plus accessible. La région, deuxième du Québec pour la population après Montréal avec 1,5 million d'habitants, attire d'ailleurs de plus en plus de grandes entreprises depuis l'arrivée de l'autoroute 30. Après Jean Coutu qui a installé son siège social à Varennes, Molson vient de choisir Longueuil pour construire son nouveau complexe brassicole.

« Les entreprises ont de la difficulté à continuer à croître en raison du manque de ressources humaines, alors on en voit plusieurs depuis environ deux ans acheter des concurrents ou des fournisseurs grâce aux nombreuses mesures d'appui déployées au Québec pour le repreneuriat », affirme Geneviève Turbide-Potvin, vice-présidente, Entreprises - Montérégie, Estrie et Nord du Québec, à la Banque Nationale.

« On a vraiment vu une croissance de l'emploi en Montérégie en raison du développement des axes routiers, mais c'est un couteau à double tranchant, affirme Geneviève Turbide-Potvin. On se demande si la congestion ne viendra pas maintenant freiner la croissance. Il y a vraiment une inquiétude à voir notamment l'autoroute 30 de plus en plus congestionnée, particulièrement entre l'A10 et l'A20. »

La Montérégie compte toutefois bien exploiter ses pôles de transports en commun. Alors que le centre-ville de Longueuil est en train de prendre de l'essor autour de sa station de métro, l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) viendra aussi changer la donne, notamment avec Solar Uniquartier, un projet immobilier mixte estimé à plus de 1 milliard de dollars.

« De plus en plus de locaux de bureau sont disponibles près des pôles de transport en commun et c'est intéressant pour les entreprises de services. Par exemple, le secteur des technologies de l'information connaît une forte croissance avec plusieurs entreprises qui viennent s'installer dans l'agglomération de Longueuil parce qu'elles savent qu'elles auront accès facilement au bassin de main-d'oeuvre bilingue de Montréal. »

- Julie Ethier, directrice générale de Développement économique Longueuil

SÉDUCTION ET AUTOMATISATION

Première région agricole du Québec, la Montérégie est aussi l'endroit où on trouve le plus grand nombre de travailleurs manufacturiers de la province. Un secteur où la rareté de la main-d'oeuvre est particulièrement importante, alors que le taux de chômage montérégien est l'un des plus bas du Québec, avec 4,2 % en janvier.

« Les politiques d'immigration devraient mieux s'arrimer aux besoins des entreprises, affirme Geneviève Turbide-Potvin. Les entreprises doivent aussi changer leurs façons de faire pour attirer des employés et les garder satisfaits, notamment en matière de rémunération globale. »

Puis, les environnements stimulants, avec tables de ping-pong et espace café, ne sont plus réservés à l'industrie des jeux vidéo.

« Cette tendance s'étend à l'ensemble des entreprises parce qu'elles doivent développer le sentiment d'appartenance de leurs employés », ajoute Mme Turbide-Potvin.

L'automatisation de la production est aussi une solution. L'objectif est d'affecter les humains à des tâches à forte valeur ajoutée et automatiser les autres.