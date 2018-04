Formation continue: quatre types d'activités incontournables

VISION HAUTE PERFORMANCE

Aux CPA qui sont contrôleurs en entreprise, l'Ordre des CPA du Québec offre le programme Vision Haute Performance. Cette formation de trois jours avec hébergement et repas permet aux CPA de prendre du recul sur leurs activités quotidiennes. Ils peuvent ainsi mieux se pencher sur les nouvelles exigences de leur travail, parfaire des compétences et habiletés et explorer des idées innovantes. L'objectif est d'amener les CPA à mieux exercer leur rôle de leader et de coach dans leur entreprise. Pour s'assurer que les acquis de la formation se transfèrent dans les milieux de travail, chaque participant bâtit un plan d'action à appliquer dans son entreprise pendant les mois suivant le programme.

COLLOQUES ET CONFÉRENCES WEB

Plusieurs colloques sont aussi organisés par l'Ordre des CPA pour répondre à différents besoins. Par exemple, pour les CPA en entreprise, un colloque se tiendra à Québec le 8 juin et à Montréal le 15 juin pour mettre de l'avant les nouveautés, les meilleures pratiques, les pratiques émergentes, et susciter la réflexion. L'une des conférences présentées portera sur la transformation de la profession à l'ère du numérique. Elle est aussi offerte en webdiffusion. L'Ordre crée d'ailleurs de plus en plus de conférences web, en format d'une heure, sur différents sujets d'actualité. Par exemple, une porte sur les déductions pour les sociétés manufacturières innovantes. Certaines sont plus intrigantes, comme celle sur « comment développer et entretenir de bonnes relations d'affaires avec votre banquier ».

NOUVEAUTÉS, ENJEUX ET CONSEILS PRATIQUES

Les normes comptables évoluent constamment et l'Ordre des CPA du Québec offre chaque année la série de formations Nouveautés, enjeux et conseils pratiques. On en trouve pour différents types de pratiques, comme pour le secteur public, les missions d'audit, les normes internationales d'information financière (IFRS), la fiscalité des sociétés, la fiscalité des particuliers, etc. Ces formations d'une journée sont conçues pour présenter toutes les nouveautés que les CPA doivent savoir dans un domaine précis de la comptabilité. Ils peuvent donc suivre quelques-unes de ces journées de formation pour couvrir les différents champs de leur pratique.

LA GESTION ET LE GESTIONNAIRE

Plusieurs formations conçues par l'Ordre des CPA du Québec et ses différents partenaires servent aussi à parfaire les compétences en matière de gestion. Comme en gestion des risques et en gouvernance pour différents types d'organisations. Plusieurs formations sont aussi offertes dans des domaines dans lesquels le CPA doit avoir des compétences lorsqu'il agit à titre de gestionnaire, notamment en ressources humaines. Par exemple, plusieurs activités touchent des questions juridiques, d'autres des éléments plus humains, comme la gestion de conflits et le leadership. Sur un plan plus personnel, des formations se concentrent aussi sur la gestion du stress et des priorités, des compétences rendues incontournables dans l'environnement d'affaires d'aujourd'hui.