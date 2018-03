Agroalimentaire : enjeux et défis de l'industrie

Il se consomme en moyenne au Québec près de 24 millions de repas par jour. Pas étonnant que de la ferme à la table, l'agroalimentaire soit le plus important employeur du Québec.

Les chiffres du Food Marketing Institute sont éloquents : 4 % des ventes totales en 2017 aux États-Unis se sont faites en ligne, un nombre qui devrait atteindre 20 % d'ici 2025. L'enjeu pour les détaillants d'ici est important puisque les géants comme Amazon et Walmart font des avancées constantes dans ce domaine.

À elle seule, la transformation alimentaire représente des ventes de 24 milliards. L'agroalimentaire compte 2100 entreprises, embauche 62 000 personnes en transformation alimentaire et 55 400 en agriculture. Voici cinq défis du secteur

Geneviève Dufour, professionnelle de recherche au Cirano, estime que les impacts chez nous vont se traduire par une réduction des superficies des commerces.

« D'ici deux à cinq ans, l'industrie devra agir rapidement, dit elle. Il est urgent de faire du rattrapage, que ce soit au niveau des sites internet et de la livraison. Les gens utilisent cet outil pour que ce soit plus rapide et ils veulent une livraison au moment qui leur convient. »

DES PRODUITS LOCAUX, SVP

Les aliments du Québec ont la cote. Selon un sondage Léger Marketing de janvier 2018, 48 % des 1032 répondants trouvent que le logo Aliment du Québec est le plus crédible et ils seraient prêts à payer davantage pour celui-ci.