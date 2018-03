Bourse : les FNB, des outils d'épargne maintenant incontournables

Jean Gagnon

Collaboration spéciale La Presse La Presse Cet outil, dont peu de gens croyaient qu'il serait vraiment porteur il y a à peine une quinzaine d'années, occupe maintenant une place primordiale dans la gestion de portefeuille des particuliers, et aussi des institutions financières. Bien au-delà du fait qu'ils sont moins onéreux que les fonds communs de placement, les fonds négociés en Bourse (FNB) s'avèrent de plus en plus indispensables à ceux qui entendent optimiser la gestion de leur portefeuille. Des experts nous expliquent comment.

LES ACTIFS DE BASE Un portefeuille bien équilibré repose d'abord sur un certain nombre d'actifs qui formeront la charpente et qui seront ensuite entourés d'actifs satellites, explique Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuilles chez Peak Gestion privée. Par exemple, le marché boursier américain est généralement un incontournable à titre de composante de base. Et la meilleure façon de combler ce besoin est de détenir un FNB qui reproduit l'indice S&P 500. Le fonds SPY est le plus gros et le plus connu, mais il existe de nombreuses versions, dont certaines offrent une protection contre les fluctuations de la devise. Du côté de la Bourse canadienne, le fonds XIU permet à l'investisseur de détenir l'indice S&P/TSX 60, composé des 60 principales sociétés canadiennes. LES POSITIONS SATELLITES Il existe actuellement plus de 500 FNB au Canada qui totalisent 135 milliards d'actifs sous gestion.

Agrandir Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille chez Gestion Privée Peak. Photo: Simon Giroux, La Presse

Depuis 12 mois, la croissance a été de 26 %. Ils sont plus de 2000 aux États-Unis. Il y en a donc pour tous les goûts, et à peu près aucun secteur n'est oublié. Les FNB deviennent donc un outil puissant de diversification pour bâtir les positions satellites du portefeuille. Entre autres, ils peuvent combler les besoins des investisseurs pour des titres moins liquides, tels les titres de petite capitalisation. Par exemple, le fonds IJS reproduit le rendement de l'indice S&P SmallCap 600. « En détenant autant de titres à la fois, on peut réduire considérablement le risque tout en captant le rendement de cette classe d'actifs », dit Hélène Gagné. TRANSPARENCE ET COÛT L'un des attraits des FNB pour les investisseurs individuels réside dans le fait qu'ils sont transparents.

Agrandir Laurent Blanchard, président de Banque Nationale Courtage direct. Photo: EMBA McGill-HEC