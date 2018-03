Les projets éclatés de quatre PME de génie

Automatiser l'analyse des commentaires des clients : voilà ce que propose présentement aux grandes entreprises le logiciel développé par Keatext. Dans sa nouvelle version, cet assistant en intelligence artificielle générera aussi des recommandations aux entreprises qui l'utilisent de façon à réagir à temps. « On sait que seulement un client sur 26 mentionne qu'il vit un problème avant de se désabonner d'un service, explique Narjès Boufaden, fondatrice de Keatext. L'objectif, c'est d'identifier rapidement un problème avant qu'il prenne des proportions trop grandes. » Le logiciel de Keatext est déjà employé par American Express et Bombardier, notamment. La NASA l'emploie aussi pour mesurer, cette fois-ci, la satisfaction de ses employés.

Développée à l'origine par l'équipe de Frédéric Leblond à Polytechnique Montréal, la sonde chirurgicale d'ODS Médical détecte en temps réel les cellules cancéreuses dans le cerveau, permettant au neurochirurgien de les retirer au maximum. L'outil devrait ainsi retarder les cas de récidive. Voilà ce que cherche présentement à démontrer ODS avec une étude clinique sur 80 patients que mène son directeur médical, le neurochirurgien Kevin Petrecca. « On s'attend à pouvoir initier une étude multicentrique en 2018, sinon au début de l'année 2019 », explique Frédéric Leblond, qui a amorcé ce projet en 2012. Si tout fonctionne comme prévu, ODS pourra ensuite soumettre ses données à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour obtenir son aval et commencer la commercialisation de la sonde québécoise.

Une véritable course à la création de l'ordinateur quantique s'opère présentement dans le monde de l'informatique, menée notamment par des géants comme Google et IBM. En emmagasinant l'information dans les états quantiques des atomes, on prévoit décupler le pouvoir de calcul de la prochaine génération d'ordinateurs. La Montréalaise Anyon Systems participe au projet en collaborant notamment avec Google. Fondée en 2014 par les frères Alizera et Mohsen Yazdi, l'entreprise développe des outils tant logiciels que physiques pour faciliter la création des premiers processeurs quantiques. La douzaine d'employés d'Anyon planchent présentement sur le développement d'une technologie susceptible de contrôler pareils processeurs grâce à des matériaux supraconducteurs.