Véhicules autonomes : ça roule un peu partout au Québec

L'entreprise de Blainville analyse actuellement ce qui se fait déjà en matière de systèmes d'aide aux conducteurs pour le compte de Transports Canada. Détection de piétons, freinage autonome d'urgence et suivi de voies sont notamment étudiés afin d'établir des normes pour l'industrie. PMG travaille maintenant à la création d'un laboratoire spécialisé en véhicules autonomes en collaboration avec différents acteurs du milieu. Si le projet va de l'avant, le Centre d'essai et de recherche pour la mobilité intelligente et l'innovation (CERMII) sera l'un des plus complets au monde, selon PMG.

UNE NAVETTE CONÇUE AU QUÉBEC

Un groupe d'entreprises principalement établies dans le parc industriel de l'arrondissement de Saint-Laurent travaillent au développement d'une navette à la fois électrique et autonome.