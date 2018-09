Chronogolf: amener le golf à l'ère moderne

QUI ?

Guillaume Jacquet et Jean-David St-Martin, deux anciens spécialistes du capital de risque chez Teralys, se sont associés à Frédéric Jacquet, frère de Guillaume et connaisseur de l'industrie du golf, et au chef des technologies Sébastien Rothlisberger. L'entreprise fondée en 2012 comptera bientôt 50 employés. Elle a récemment ouvert des bureaux à Phoenix, en Arizona, et à Richmond, en Virginie.

« Nous nous sommes rendu compte que l'industrie du golf est restée en arrière par rapport à l'utilisation de technologies comme l'infonuagique ou le mobile. » - Guillaume Jacquet, coprésident de Chronogolf

LE PRODUIT

- Chronogolf permet à ses utilisateurs de gérer leur grille de départs, bien sûr. « C'est ce que la plupart des gens voient », note Guillaume Jacquet. Les clubs clients de Chronogolf peuvent aussi être inscrits à un site de réservation qui les regroupe tous, ce qui leur donne la chance d'attirer une clientèle supplémentaire.

- Dans les coulisses, le logiciel en fait beaucoup plus : gestion des membres et des événements, statistiques, marketing, fidélisation, etc.

- « Ça permet, par exemple, de voir qui joue fréquemment ou moins, de créer des listes en conséquence, quels joueurs sont susceptibles d'être transformés en membres, etc. », explique M. Jacquet.

- L'entreprise entend bientôt lancer un outil de tarification dynamique qui permettra de déterminer des prix de façon automatisée, un peu comme le font les transporteurs aériens et les hôteliers.

- En quatre ans, l'entreprise est passée de 10 à 500 clubs clients. Ceux-ci sont répartis approximativement en parts égales entre le Québec, le reste du Canada, les États-Unis et l'Europe.

- Le logiciel est compatible avec plusieurs autres permettant d'accomplir des tâches plus spécialisées comme la comptabilité ou les points de vente (notamment Lightspeed). « C'est un grand avantage qu'on offre, le client peut choisir parmi les meilleurs outils pour chaque domaine. »

DANS L'AVENIR

Chronogolf a obtenu il y a quelques mois un financement additionnel de 2 millions de dollars qui sera consacré à ses efforts pour devenir le leader mondial dans le domaine. Plus précisément, l'entreprise souhaite atteindre le seuil des 2000 clubs clients en 2020.