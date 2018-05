 Les PME sont très affectées par les travaux routiers, selon une enquête 

Certaines ont même songé à fermer, en raison des multiples fermetures de routes, prolongées ou occasionnelles, causées par ces travaux de construction et de rénovation.

Ainsi, 31 % des PME québécoises affirment avoir été affectées par des travaux routiers ces 5 dernières années, dont 6 % de façon majeure, ce qui représente plus de 14 000 entreprises.

69 % des PME touchées disent que leurs activités ont été perturbées par la circulation, la poussière, les débris ou le bruit provenant de chantiers de construction.

60 % soulignent que leurs clients ont eu de la difficulté à se stationner près de leur entreprise ou à y accéder.

Pas moins de 44 % des entreprises affectées ont vu leurs ventes baisser, et 21 % ont dû puiser dans leurs économies personnelles ou celles de leur entreprise pour gérer la diminution.

Finalement, 7 % d'entre elles ont pensé fermer ou déplacer leur entreprise à cause de la durée prolongée des travaux.

La FCEI recommande notamment un programme d'indemnisation municipal pour les travaux qui nuisent sur une période prolongée; une meilleure planification stratégique des travaux; un processus contractuel amélioré dans le cadre duquel les contrats comporteraient des dispositions d'atténuation des impacts et un système de primes et de pénalités; et la désignation d'un agent de liaison auprès des entreprises pour chaque projet.