Keko: l'indestructible support à tablette

Jean-François Jacques est designer industriel et cofondateur de Météore Design et de Keko.

Des supports existent déjà, mais le designer industriel Jean-François Jacques visait la perfection. En plus de ses lignes modernes, Keko est ergonomique, léger, antidérapant, pliable et, surtout, indestructible.

QUI ?

Jean-François Jacques est designer industriel et cofondateur de Météore Design. Depuis 1987, l'entreprise montréalaise reçoit des commandes précises de clients comme Trudeau Corporation et Plasticase, tout en développant ses propres projets.

Météore Design a conçu des produits pour le transport d'objets divers, des meubles, des lampes, des consoles de jeux, des ustensiles et d'autres objets destinés à l'amélioration du quotidien.

Pour Keko, Jean-François Jacques a choisi de faire les choses différemment. Avec sa soeur Christine Jacques, qui a travaillé 17 ans en publicité, il a créé une deuxième entreprise, X2 édition de produits. En plus d'avoir créé Keko, ils ont décidé de faire l'expérience de sa commercialisation.

LE PRODUIT

Un simple support, croyez-vous ? Il a fallu deux ans de recherches pour concevoir Keko.

« En tant que designer de produit, je suis très critique face aux objets de tous les jours. Je vois rapidement les lacunes et les défauts », explique M. Jacques.

« Il fallait que la performance du support soit plus grande. Un équivalent, ça ne donne rien. » - Jean-François Jacques

Ergonomique et antidérapant, Keko offre quatre positions de lecture et d'écriture. Il s'adapte aux étuis de protection épais et robustes.

Qui plus est, Keko ne sera jamais saisi par les agents aéroportuaires, car il passe tous les contrôles de sécurité.

INDESTRUCTIBLE

Jean-François Jacques a détruit plusieurs prototypes au cours de ses recherches pour découvrir chaque faiblesse et les éliminer. « On ne sait jamais où va se retrouver ce support-là. Sur le fauteuil, sur une chaise, on s'assoit dessus... On peut même marcher dessus et il va résister. »

« Quand il n'y aura plus de tablettes, le produit sera encore là et vous pourrez le recycler en porte-assiette », suggère-t-il à la blague.

Keko est vendu en ligne, mais Jean-François et Christine Jacques misent plus sur leur partenariat avec des boutiques de cadeaux, de voyages, de cuisine et d'informatique (Zone, Bentley, Linen Chest, Micro Boutique et plusieurs autres).

L'AVENIR

Keko est en instance d'un brevet d'invention et de dessin industriel pour protéger la forme.

« Si on a créé X2 édition de produits, ce n'est pas pour la commercialisation d'un seul produit. Je me penche déjà sur le deuxième. La grande difficulté, c'est de trouver le bon sujet qui touchera le plus de gens possible. »