Les PME technos peinent à recruter

Karim Benessaieh

Avec 210 000 professionnels et des revenus annuels de 32 milliards, le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) vit des années fastes au Québec. Mais le plus récent rapport sur cette industrie note quelques « lumières jaunes », a-t-on précisé lors de la présentation hier. Confrontées aux embauches massives des grandes entreprises non technologiques, les PME peinent à attirer et retenir les talents, notamment féminins. Portrait.