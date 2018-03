 Connect & Go: paiements sans argent pour les sans-abri 

Connect & Go fait parler d'elle depuis quelques années déjà un peu partout en Amérique du Nord avec sa technologie de bracelets utilisée dans de nombreux événements promotionnels, festivals et rencontres sportives.

Établie à Montréal, Connect & Go fait parler d'elle depuis quelques années déjà un peu partout en Amérique du Nord avec sa technologie de bracelets utilisée dans de nombreux événements promotionnels, festivals et rencontres sportives. Ils peuvent notamment servir au contrôle de l'accès aux lieux, à la gestion d'un programme de fidélisation ou au paiement électronique. L'entreprise compte actuellement une quarantaine d'employés.

« On veut rendre l'expérience la plus simple possible, qu'il y ait le moins de frictions possible. » - Dominic Gagnon, cofondateur de Connect & Go

• Le bracelet employé est exactement le même que celui distribué aux participants des événements déjà clients de Connect & Go.

• Un passant pourrait facilement et rapidement ajouter la fiche d'un utilisateur du bracelet dans l'application mobile de son téléphone intelligent, simplement en passant celui-ci près du bracelet.

• La fiche contiendrait quelques informations sur le détenteur du compte, notamment sa photo. Il serait possible ensuite de lui verser de l'argent à tout moment, même à distance.

• L'argent serait placé dans un compte en fiducie. Le détenteur pourrait l'échanger contre des produits grâce à un système de monnaie virtuelle chez des marchands participants.

• Ceux-ci pourraient exclure certaines catégories de produits, notamment l'alcool. « C'est la raison que l'on entend le plus souvent des gens qui ne veulent pas donner », note M. Gagnon.

• Certains grands détaillants sont déjà en « discussions avancées » avec Connect & Go pour être intégrés au projet.

• En cas de vol, le bracelet pourrait être facilement désactivé. Au moment du paiement, le détaillant verrait la photo du détenteur du compte, ce qui lui permettrait de l'authentifier.

« Nous travaillons pour un premier déploiement en juin prochain. La technologie est prête, il reste quelques ficelles à attacher avec des partenaires et des commerçants. » - Dominic Gagnon, cofondateur de Connect & Go