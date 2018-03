Guru et le secret des moines

QUI ?

L'entreprise montréalaise Guru, fondée en 1999, est reconnue pour ses boissons énergisantes entièrement naturelles et certifiées bios, véganes, sans gluten, sans sodium et sans OGM. Au cours des 52 dernières semaines, la PME de 30 employés a connu une croissance de 35 % dans les épiceries et les dépanneurs. Elle compte 10 000 points de vente au Canada et aux États-Unis. Une équipe est en poste à San Francisco.

« Le coeur de notre approche est simple : des produits efficaces, gustatifs, comme on ferait un bon plat, et des ingrédients compréhensibles. On peut faire du Guru avec les produits qu'on trouve au marché. On est fiers de nos ingrédients », dit Luc Martin-Privat, directeur recherche et développement, production et assurance qualité, Guru énergie bio.

LE BESOIN

« On suit les tendances guidées par les consommateurs et les instances gouvernementales. L'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2015 de réduire l'apport en sucre. Les consommateurs font des efforts en ce sens et cherchent des boissons faibles en calories, mais sans édulcorant artificiel », selon M. Martin-Privat.

L'INGRÉDIENT INNOVANT

Le fruit des moines (luo han guo) est originaire d'Asie du Sud-Est.

Il est cultivé en quantité limitée sur les flancs de montagnes du sud de la Chine et de la Thaïlande.

Les moines bouddhistes le consommaient principalement en tisane médicinale au XIIIe siècle.

Il fait partie de la famille des cucurbitacées, comme le cantaloup, le melon d'eau, les courgettes et les concombres.

Il a un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à celui du sucre blanc, mais sans calories.

Son goût se rapproche de celui de la réglisse, de la rhubarbe et du sirop d'érable.

LE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT

« Ça a pris deux ans et demi pour la recherche, la standardisation, l'industrialisation et l'approbation par Santé Canada, explique Luc Martin-Privat. C'était un défi à la fois avec Santé Canada et avec le consommateur. On voulait offrir un produit dont le goût a sa propre personnalité, mais qui est accessible. »

Bien qu'utilisé depuis le XIIIe siècle dans certaines régions d'Asie et autorisé aux États-Unis, l'extrait de fruit des moines n'était pas approuvé par Santé Canada comme additif alimentaire, seulement comme édulcorant de table.

Pour en arriver au produit fini, Guru a développé des centaines de formules qu'elle a soumises à Santé Canada. Beaucoup ont été refusées. La dernière recette a été analysée pendant neuf mois avant d'être approuvée.

Dans ses premières recettes, Luc Martin-Privat utilisait l'extrait de fruit des moines. Mais les tests auprès des consommateurs n'ont pas été concluants. Ils trouvaient le goût trop marqué.

Le pharmacien a eu l'idée de presser le fruit pour en faire un jus. Le goût plus rond et plus accessible a séduit les consommateurs. Le jus était aussi plus stable pour la standardisation du produit, pour avoir le même goût de canette en canette.

Le jus est produit dans une usine en Asie et une en Australie. Il est ensuite envoyé en format réfrigéré de 20 kilos dans une usine de Toronto qui met en bouteilles la recette finale.

DANS L'AVENIR

« L'innovation fait partie de l'ADN de Guru. Nous continuerons de rechercher les meilleurs ingrédients naturels et bios à travers le monde afin d'améliorer notre gamme existante ou pour lancer d'autres produits innovateurs qui procurent de la bonne énergie. » - Luc Martin-Privat