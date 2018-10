Les marchés retombent sur Terre

La vigueur financière née de la conclusion d'un accord commercial de principe entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a perdu de son élan mardi, et l'indice de référence de la Bourse de Toronto a reculé avec les faiblesse des secteurs de l'énergie, de la finance et de l'industrie.

L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 87,20 points à 16 017,23 points.

Wall Street a terminé sur une note contrastée mardi, le Dow Jones grimpant à un nouveau record tandis que le Nasdaq se repliait nettement, dans un marché affectionnant les entreprises américaines mais continuant à surveiller les tensions commerciales avec la Chine.

Le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,46% à 26 773,94 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,47% à 7999,55 points. L'indice élargi S&P 500 a de son côté cédé 0,04%, à 2923,43 points.

Les indices ont hésité sur la direction à suivre dès le début de la séance.

Le compromis obtenu entre Washington, Ottawa et Mexico sur un nouvel accord de libre-échange a rasséréné les investisseurs, satisfaits de voir s'éloigner les incertitudes liées à une montée des tensions commerciales entre les trois pays.

Mais «il reste de nombreuses inquiétudes liées à la situation avec la Chine, notamment sur la durée» du conflit commercial, a relevé Nate Thooft de Manulife Asset Management.

À cela s'est ajouté mardi un regain d'incertitudes autour du budget italien et de nouvelles dissensions au Royaume-Unis sur le Brexit.

Note abaissée pour GE

Dans le même temps, «les acteurs du marché continuent à favoriser les investissements dans les actions des entreprises américaines», a commenté M. Thooft.

«Les indicateurs sont encore bons et les résultats du troisième trimestre s'annoncent décents; l'idée générale est qu'il faut profiter de la montée des indices tant qu'on ne voit pas les preuves concrètes d'une récession à l'horizon», a estimé le spécialiste.

Le marché obligataire se détendait: le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans des États-Unis à 3,055%, contre 3,084% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,207%, contre 3,234% à la précédente fermeture.

Après avoir touché lundi un sommet de quatre mois, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 78,02 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,11 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 7 cents US à 75,23 $ US le baril, tandis que celui de l'or a gagné 15,30 $ US à 1207 $ US l'once. Le prix du cuivre a gagné 1,9 cent US à 2,81 $ US la livre.

-Avec La Presse canadienne