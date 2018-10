Wall Street en nette hausse après l'accord entre Washington et Ottawa

Wall Street montait nettement à lundi matin, accueillant chaleureusement l'accord conclu à la dernière minute entre Washington et Ottawa pour remplacer un traité de libre-échange crucial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Agence France-Presse New York

Vers 9h50, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,80%, à 26 668,76 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,73%, à 8105,05 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,66%, à 2933,19 points.

La Bourse de New York, aidée par des indicateurs de bonne tenue, avait clôturé en petite hausse vendredi, finissant ainsi sur un signal constructif un trimestre particulièrement performant: au cours des trois derniers mois, le Dow Jones s'était apprécié de 9% et le Nasdaq de 7,1%.

Les négociateurs américains, canadiens et mexicains sont parvenus dimanche, une demi-heure seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, à un nouveau accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord nommé l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) en remplacement d'un traité datant de 1994, l'ALÉNA.

C'est un «nouvel accord commercial magnifique», s'est félicité le président Donald Trump dans un tweet.

Le Canada a notamment accepté d'assouplir son marché laitier pour les producteurs américains, en échange entre autres du maintien du système d'arbitrage des litiges commerciaux.

La conclusion de cet accord permet surtout, du point de vue des investisseurs, d'éloigner ce qui représentait depuis plusieurs mois une grande source d'incertitudes et de garantir le maintien d'échanges commerciaux intenses entre les trois pays.

Il a permis «de reléguer au second plan des données sur l'industrie manufacturière plus faibles qu'attendu en provenance de la Chine, du Japon et de la zone euro», ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Les indices étaient aussi poussés lundi par les bonnes performances de Tesla (+15,08%) et General Electric (+11,96%).

Le fabricant de voitures électriques a négocié un accord ce week-end avec le gendarme des marchés financiers prévoyant qu'Elon Musk conserve la direction des opérations de l'entreprise.

General Electric a de son côté annoncé la nomination surprise d'un nouveau PDG, choisi pour tenter de redresser le mastodonte américain qui fait face à d'importantes difficultés.

Le marché obligataire se tendait: le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans des États-Unis montait à 3,069%, contre 3,061% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,217%, contre 3,206% à la précédente fermeture.