Un cofondateur de Couche-Tard et le PDG vendent des actions

Un cofondateur d'Alimentation Couche-Tard et le PDG viennent de vendre pour une dizaine de millions de dollars d'actions de la chaîne de dépanneurs.

Richard Fortin, membre du conseil d'administration et un des quatre fondateurs de Couche-Tard, a vendu, durant les séances de mardi et mercredi, un total de 49 000 actions. Les transactions ont été faites à des prix se situant entre 66 $ et 67 $ par action, selon ce qu'indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières. Lundi, il avait aussi vendu 15 000 actions de Couche-Tard au prix unitaire de 66,13 $, mais cette fois, c'était au bénéfice de sa fondation.

La semaine dernière, le PDG de Couche-Tard, Brian Hannasch, a levé 75 000 options à un prix d'exercice de 4,48 $, avant de vendre 66 620 actions de Couche-Tard au prix unitaire de 66,23 $. Un gain brut d'environ 4 millions de dollars a ainsi été réalisé.

Après avoir perdu 20 % de sa valeur durant les premiers mois de l'année, l'action de Couche-Tard a depuis retrouvé son niveau du début de l'année.

Voici quelques autres récentes transactions qui ont retenu notre attention :

UN PATRON ACHÈTE DU BRP

Un haut dirigeant de BRP vient d'acheter pour environ 100 000 $ d'actions du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt. Tracy Crocker, président du Groupe marin, a acheté mercredi 2000 actions au prix unitaire de 45,80 $US. L'action de BRP, qui se négocie aussi au NASDAQ depuis deux semaines maintenant, a cédé environ 15 % de sa valeur depuis l'annonce, le 11 septembre, de la vente d'un important bloc d'actions par les deux plus gros actionnaires de l'entreprise.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'HEXO VEND DES ACTIONS

Le président du conseil d'administration d'Hexo vient de vendre pour 1,3 million de dollars d'actions du producteur de pot de Gatineau. Michael Munzar a vendu, le 7 et le 12 septembre, un total de 172 000 actions. Les transactions ont été faites à des prix de 7,75 $ et 8,83 $. Le titre d'Hexo a touché mercredi un sommet de 9,09 $ à Toronto.

UN ADMINISTRATEUR VEND DU SAVARIA

Un membre du conseil d'administration de Savaria vient de vendre pour 100 000 $ d'actions de l'entreprise de Laval spécialisée dans l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Sylvain Dumoulin a vendu un bloc de 5000 actions au prix unitaire de 20,60 $, le 10 septembre. L'action de Savaria a touché un sommet historique de 20,95 $ au cours de cette journée-là. Sylvain Dumoulin avait aussi vendu pour 200 000 $ d'actions au printemps.

UNE ADMINISTRATRICE VEND DU STELLA-JONES

Une membre du conseil d'administration de Stella-Jones vient de vendre pour environ 220 000 $ d'actions de l'entreprise montréalaise spécialisée dans les traverses de chemin de fer et les poteaux de téléphone en bois traité. Mary Webster a vendu 5000 actions le 6 septembre. L'action de Stella-Jones accuse un recul d'environ 15 % depuis son sommet atteint au mois de janvier.

Cette rubrique rapporte les transactions, de vente ou d'achat, que des actionnaires privilégiés ont faites. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en Bourse, soit les dirigeants, les administrateurs, les principaux actionnaires, etc.