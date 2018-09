 Wall Street termine en baisse, inquiète d'un blocage entre Ottawa et Washington 

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a perdu 0,05% à 25 952,48 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,2% à 8091,25 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,2% à 2896,72 points.

«L'actualité sur le plan commercial a empêché les actions de progresser», a estimé Peter Cardillo de Spartan Capital.

Le président américain Donald Trump est allé jusqu'à menacer samedi d'expulser le Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) après que les discussions entre les deux pays ont été suspendues vendredi, faute d'accord.

Également sur le plan commercial, la menace américaine d'imposer de nouvelles taxes sur 200 milliards US de biens chinois inquiète les investisseurs, Washington ayant déjà mis en place des barrières douanières de 25% sur 50 milliards US de marchandises en provenance de Pékin.

Ces nouvelles ont jeté un froid dans les salles de marché qui avaient profité d'un été bouillonnant: sur les mois de juillet et août le Dow Jones a pris 6,9%, le Nasdaq 7,7% et le S&P 500 6,5%, ces deux derniers indices ayant même récemment renoué avec des records historiques.

Les marchés américains «ont vécu un été sensationnel», a commenté Sam Stovall de CFRA, rappelant qu'ils ont également battu un record historique de longévité à la hausse, appelé dans les salles de marché un «bull market».

Parmi les valeurs du jour, Amazon (+1,3%) est devenue la deuxième entreprise privée au monde à franchir en séance le cap des 1000 milliards US de capitalisation boursière, quelques semaines après Apple.

Le petit libraire en ligne devenu en un peu plus de vingt ans un mastodonte planétaire du commerce sur internet a toutefois clôturé sous ce chiffre symbolique, à 995 milliards US.

Le titre de Nike a reculé de 2,6% après le choix de l'équipementier sportif de faire du joueur de football américain Colin Kaepernick, à l'origine en 2016 d'un mouvement de boycottage de l'hymne américain, le visage d'une publicité.

Tesla a perdu 4,2%. La banque Goldman Sachs, qui avait suspendu en août son suivi du constructeur automobile après avoir annoncé qu'elle conseillait la société sur son projet finalement avorté de sortie de la cote, a repris mardi sa couverture. Elle appelle à vendre l'action et prévoit un prix du titre à 210 $US d'ici à six mois, contre 289 $US à la clôture mardi.

L'indice composé de la Bourse de Toronto a cédé 101,58 points pour terminer à 16 161,30 points, ce qui est venu s'ajouter à son déclin de 108,67 points de vendredi, alors que l'incertitude persistait quant aux discussions commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,86 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,60 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 7 cents US à 69,87 $ US le baril, tandis que celui de l'or a lâché 7,60 $ US à 1199,10 $ US l'once. Le prix du cuivre a retraité de 6,9 cents US à 2,60 $ US la livre.

-Avec La Presse Canadienne.