Wall Street marque une pause

Wall Street a débuté la séance en légère baisse jeudi, marquant un temps d'arrêt après avoir emmené certains indices à des records et en attendant la conclusion des discussions entre Washington et Ottawa.

Vers 10h10, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,30% à 26 047,25 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,17% à 8096,02 points.

L'indice élargi S&P 500 reculait de 0,19% à 2908,40 points.

Stimulée par l'espoir d'un accord commercial imminent entre les États-Unis et le Canada et un indicateur de bon augure sur la croissance américaine, la Bourse de New York avait porté mercredi le Nasdaq (+0,99%) et le S&P 500 (+0,57%) à des sommets inédits pour la quatrième séance consécutive tandis que le Dow Jones avait gagné 0,23%.

Une performance saluée par le président américain qui s'est dans un tweet félicité: «Les nouvelles sur les Marchés Financiers sont encore meilleures qu'anticipé».

«Pour tous ceux d'entre vous qui ont fait fortune sur les marchés ou vu leur 401K (un produit d'épargne retraite répandu aux États-Unis, NLDR) grimper au-delà de leurs attentes les plus folles, les nouvelles devraient encore s'améliorer», a-t-il ajouté.

En attendant sur les marchés jeudi, «il n'est pas inattendu de voir les investisseurs lâcher un peu de lest après ce qui a été une belle envolée», a remarqué JJ Kinahan de TD Ameritrade. «Et il ne serait pas étonnant que cela continue jusqu'à vendredi soir avec des acteurs du marché qui souhaitent engranger un peu de profits avant un long week-end», lundi étant férié aux États-Unis, a-t-il ajouté.

Les indicateurs du jour étaient disparates.

Les dépenses des ménages américains ont avancé de 0,4% en juillet, tandis que leurs revenus ont progressé plus lentement, de 0,3%, selon les chiffres publiés par le département du Commerce.

L'inflation sur un an aux États-Unis a grimpé de son côté en juillet à son plus haut niveau depuis six ans, à 2,3%, selon l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation (PCE).

Amazon à 2000 dollars

Cette progression de l'inflation «n'est pas en soi inquiétante», selon JJ Kinahan. «Il est important que les investisseurs gardent cette statistique sur leur radar, car quand les prix commencent à vraiment grimper, ils ont tendance à le faire très rapidement. Mais pour l'instant, l'inflation reste mesurée», a-t-il estimé.

Le marché gardait par ailleurs un oeil sur les discussions en cours entre représentants américains et canadiens sur une rénovation de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

«Il est difficile pour un investisseur de ne pas apprécier ce qui se passe actuellement à Washington, car cela replace les États-Unis dans une meilleure posture sur la scène commerciale mondiale et dégage un peu la voie pour les négociations avec la Chine», estime JJ Kinahan.

Le marché obligataire se détendait un peu: le taux à dix ans sur la dette américaine évoluait à 2,864% contre 2,884% à la clôture mercredi, et celui à 30 ans à 3,007% contre 3,021% la veille.

Le groupe agroalimentaire Campbell Soup reculait de 1,08% après avoir annoncé la mise en vente de deux unités, dédiées à ses activités à l'international et aux produits frais, suite à une revue stratégique engagée en mai. Cumulées, les ventes annuelles de ces deux divisions atteignent 2,1 milliards de dollars, ce qui représente environ un quart des revenus du groupe.

Dans la distribution, la chaîne de magasins à bas prix Dollar General reculait de 1,59% après avoir pourtant fait part de résultats supérieurs aux attentes.

Son concurrent Dollar Tree chutait de 12,06% après avoir dévoilé des chiffres décevants.

Le spécialiste des logiciels Salesforce.com reculait de 3,03% après avoir fait part de prévisions décevantes pour le trimestre en cours.

Amazon montait de 0,13% à 2000,72 dollars. C'est la première fois que l'action du groupe dépasse le seuil symbolique des 2000 dollars.