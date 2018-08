 Wall Street toujours portée par l'apaisement des tensions commerciales 

La Bourse de New York a terminé en petite hausse mardi, l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales continuant à alimenter l'optimisme des investisseurs et poussant les indices Nasdaq et S&P 500 à de nouveaux records.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,15 % pour terminer à 8030,04 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street, s'est apprécié de 0,03 % pour finir à 2897,52 points.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones, a lui pris 0,06 % à 26 064,02 points.

Dans un marché aux faibles échanges en cette fin de vacances d'été, la tendance a profité selon Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors « du sentiment diffus que l'économie continuera de s'améliorer ».

L'indicateur du jour était à cet égard encourageant: la confiance des consommateurs aux États-Unis a fait un bond en août, à la surprise des analystes, et atteint un niveau inédit depuis octobre 2000, selon un indice publié par le Conference Board.

Alors que « les questions commerciales ont représenté [ces derniers mois] le frein le plus important sur le marché américain des actions », les investisseurs ont aussi été stimulés par l'accord conclu lundi entre Washington et Mexico, a souligné Nicholas Colas de Datatrek.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré mardi que l'objectif était désormais « d'intégrer rapidement le Canada à l'accord ».

Le premier ministre Justin Trudeau, tout en avertissant qu'il ne signerait un accord commercial avec les États-Unis et le Mexique que s'il est « bon pour le Canada », a envoyé à Washington sa ministre des Affaires étrangères pour négocier une version réformée de l'Accord de libre-échange nord-américain.

La tendance à la hausse à la Bourse de New York se nourrit aussi d'elle-même, selon plusieurs analystes.

Avec les nouveaux records, « il est très difficile actuellement, aux yeux d'un courtier, de miser sur une baisse du marché », a jugé M. Colas.

« Les fonds d'investissement qui se basent sur des analyses techniques ont sans doute augmenté leurs achats, et il est fort possible que des investisseurs qui hésitaient jusque-là ont augmenté, au moins partiellement, la part de leur portefeuille allouée au marché des actions », a noté de son côté Karl Haeling de LBBW.

Du côté des valeurs, Alphabet (-0,8 %), la maison-mère de Google, Twitter (-1,1 %) et Facebook (-0,7 %) ont pâti de la mise en garde du président Donald Trump contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité.

L'optimisme vis-à-vis de la possibilité que le Canada s'entende avec les États-Unis et le Mexique sur un accord commercial a fait grimper le dollar canadien à un sommet de près de trois mois.

Le huard s'est négocié mardi au cours moyen de 77,42 ¢ US, en hausse par rapport à celui de 77,01 ¢ US de la veille.

Il s'agit de son plus haut niveau depuis le début juin.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a reculé de 88,85 points pour clôturer à 16 355,54 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 34 ¢ US à 68,53 $ US le baril, tandis que celui de l'or a rendu 1,60 $ US à 1214,40 $ US l'once. Le prix du cuivre a gagné 2,75 ¢ US à 2,74 $ US le baril.

Avec l'Agence France-Presse