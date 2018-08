 Wall Street affectée par un climat de tensions commerciales à l'ouverture 

Wall Street a ouvert en petite baisse lundi, affectée par un climat de tension entre les États-Unis et la Chine à l'ouverture d'une semaine qui sera marquée par des données sur l'inflation : le Dow Jones lâchait 0,10 % et le NASDAQ 0,03 %.

Agence France-Presse NEW YORK

La Bourse de New York avait avancé sur l'ensemble de la semaine dernière, portée par un bond de 9 % d'Apple, la marque à la pomme franchissant le seuil des 1000 milliards de valeur boursière, malgré de nouvelles tensions commerciales entre Pékin et Washington : le Dow Jones avait pris 0,05 % et le NASDAQ 0,96 %.

Plus de détails suivront.