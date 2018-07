Wall Street rebondit et termine en hausse 

Wall Street a terminé en hausse mardi, aidée dans son rebond après plusieurs séances difficiles par l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et des résultats d'entreprises bien accueillis.

Les actions de Boeing et Caterpillar, deux groupes pouvant potentiellement pâtir fortement de toute entrave aux échanges entre les deux pays, ont respectivement gagné 1,49% et 2,90%.

Le fabricant de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble, qui avait entamé la séance dans le rouge en raison de ventes décevantes, a terminé en hausse de 0,85% après des commentaires de la direction lors d'une conférence téléphonique avec les analystes pointant vers une augmentation de ses prix.

Après trois séances de baisse, «le marché a testé jusqu'où on pouvait descendre» et «est parvenu avec succès (mardi) à rebondir», a commenté Sam Stovall de CFRA. «Cela pourrait juste être un rebond de soulagement et il faut voir si cela se confirmera demain», a-t-il ajouté.

Gains importants à la Bourse de Toronto

L'indice boursier principal du Canada a clôturé dans une progression généralisée tirée par les titres miniers, tandis que le huard s'est modérément raffermi, les chiffres de la croissance économique étant plus élevés que prévu.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 88,54 points à 16 434,01, alors que tous les secteurs hors énergie et technologie de l'information ont grimpé.

À New York, la moyenne industrielle Dow Jones a clôturé en hausse de 108,36 points à 25 415,19. L'indice S&P 500 a gagné 13,69 points à 2816,29 points et l'indice composite Nasdaq a terminé en hausse de 41,79 points, à 7 671,79.

Le dollar canadien s'est établi en moyenne à 76,82 cents US, en hausse de 0,02 cent US, Statistique Canada ayant déclaré que l'économie avait progressé de 0,5 pour cent en mai, soit plus que les attentes du marché de 0,3 pour cent.

Le pétrole brut pour livraison en septembre à New York a clôturé en baisse de 1,37 $ à 68,76 $ US le baril et le contrat de gaz naturel était en baisse de deux cents, à 2,78 $ US par million d'unités thermiques britanniques.

L'or pour livraison en décembre a gagné 2,10 $ US à 1233,60 $ US l'once et le cuivre pour livraison en septembre a clôturé en hausse de quatre cents à 2,83 $ US la livre.