Wall Street démarre une semaine chargée en ordre dispersé

Vers 10h10, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,04 %, à 25 461,18 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,89 %, à 7668,76 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,22 %, à 2812,74 points.

À la Bourse de Toronto, l'indice S&P/TSX perdait 10 points à 16 383 points.

Partagée entre l'espoir d'une trêve commerciale et l'effondrement des titres Facebook et Twitter après leurs résultats trimestriels, la place new-yorkaise avait déjà évolué en ordre dispersé sur l'ensemble de la semaine dernière: le Dow Jones et le S&P 500 avaient pris 1,57 % et 0,58 %, tandis que le Nasdaq avait chuté de 1,06 %.

«Les indices entament prudemment une semaine chargée en données économiques», ont observé les analystes de Charles Schwab, au premier rang desquelles la poursuite de la saison des résultats.

De nombreux grands groupes vont publier leurs comptes toute la semaine avec à l'agenda le géant Apple, Pfizer, Procter & Gamble et DowDuPont notamment.

Lundi, Caterpillar lançait la semaine sous de bons auspices avec une progression de son titre de 0,11 % à la suite d'un relèvement de sa prévision annuelle.

La hausse des prix de ses engins de chantier et de construction va neutraliser l'envol des cours de l'acier, conséquence de la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux, a indiqué le groupe.

Harcèlement sexuel

Les courtiers étaient également dans l'attente cette semaine d'une réunion mardi et mercredi de la Banque centrale américaine (Fed) au cours de laquelle aucune décision n'est toutefois attendue concernant les directeurs.

Cependant, «il y a fort à parier que la Fed va préparer le terrain aux prochaines hausses de taux prévues cette année», a indiqué Chris Low de FTN Financial. Deux nouvelles hausses sont au programme d'ici fin décembre.

Deux autres grandes Banques centrales tiennent également une réunion de politique monétaire cette semaine, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre.

Très suivi par les marchés, le rapport mensuel sur les créations d'emplois, les salaires et le chômage aux États-Unis viendra quant à lui clôturer la semaine vendredi. Les analystes prévoient 190 000 créations d'emplois.

«Les indices sont relativement plats pour le moment. Tout bien considéré, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'ils terminent la semaine de la même manière», a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Le marché obligataire se tendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans montait à 2,976 %, contre 2,954 % vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,103 %, contre 3,082 % en fin de semaine dernière.

Parmi les valeurs du jour, CBS chutait (-4,20 % à 51,74 dollars), alors que la suspension du PDG du groupe de télévision Leslie Moonves a été évoquée par des membres du conseil d'administration, qui doit se réunir lundi, d'après le Wall Street Journal.

Cette décision serait prise le temps de conduire l'enquête interne sur les accusations de harcèlement sexuel dont il fait l'objet.

Walmart avançait (+0,40 % à 88,48 dollars) suivant des informations affirmant que le géant de la distribution explorerait la possibilité de lancer un service de vidéo en ligne qui viserait à concurrencer directement Netflix (-4,66 %) et Amazon (-1,41 %), selon des informations de presse.