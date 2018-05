Wall Street en baisse, nouvelles tensions sur les taux

Wall Street a ouvert en baisse mardi alors que le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine, miroir des craintes liées à l'inflation, a atteint un plus haut depuis sept ans: le Dow Jones lâchait 0,40% et le Nasdaq 0,67%.

Agence France-Presse New York

La Bourse de New York avait terminé la séance légèrement dans le vert lundi, les investisseurs accueillant avec un optimisme prudent des signes d'apaisement dans les tensions commerciales entre Pékin et Washington: le Dow Jones avait pris 0,27% et le Nasdaq 0,11%.