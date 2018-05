 Wall Street ouvre en hausse après une inflation moins forte qu'anticipé 

Agence France-Presse New York

Vers 10h05, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,43% à 24 647,02 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,42% à 7370,94 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,44% à 2709,56 points.

Mercredi, la Bourse de New York avait avancé, bénéficiant d'une progression des valeurs énergétiques dans le sillage des cours du pétrole, et financières après un nouveau passage du taux à 10 ans sur la dette américaine au-dessus de 3%: le Dow Jones avait pris 0,75% et le Nasdaq 1,00%.

Jeudi, les investisseurs se tournaient vers l'indice CPI des prix à la consommation, qui a progressé de 0,2% en avril par rapport à mars où il avait baissé de 0,1%, selon les chiffres du ministère du Travail. Les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%.

Sans les prix de l'alimentaire et de l'énergie, il est en hausse de 0,1% pour des attentes de 0,2%.

Sur un an toutefois, la hausse des prix est de 2,5%, et de 2,1% hors alimentation et énergie, dépassant nettement la cible de 2% de la Fed.

«La clé de ce rapport [...] est qu'il aide à tempérer les craintes sur une action plus agressive de la banque centrale américaine sur les taux», a décrypté Patrick O'Hare de Briefing.

La Fed est actuellement engagée dans un processus de hausse de ses taux d'intérêt et l'une des inconnues du marché réside dans le choix des membres de l'institution d'augmenter les taux trois ou quatre fois cette année.

Axa à Wall Street

Signe d'un léger apaisement des craintes sur les hausses de taux de la Fed, les taux de rendement sur la dette américaine se détendaient: le taux d'intérêt à dix ans reculait à 2,965% contre 3,004% la veille à la clôture, et celui à 30 ans baissait à 3,136%, contre 3,162% à la précédente clôture.

Egalement sur le front des indicateurs économiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis sont restées stables alors que les analystes anticipaient une nouvelle augmentation.

Parmi les entreprises en vue jeudi, l'assureur français Axa devait introduire en cours de séance sa filiale américaine Axa Equitable Holdings à Wall Street. Le groupe a annoncé mercredi avoir levé 2,75 milliards pour cette introduction, soit moins que prévu initialement.

Apple (+0,41% à 188,12 $) a annoncé jeudi renoncer à construire un centre de données dans l'ouest de Irlande, un investissement majeur dont l'abandon intervient au moment où le géant américain est confronté à un imbroglio fiscal dans son pays européen préféré.

General Electric avançait (+0,47% à 14,69 $). Alstom a annoncé jeudi avoir signé un accord avec le conglomérat américain pour sortir du capital de trois coentreprises créées en 2015 lors du rachat par GE de ses activités dans l'énergie. Cette opération devrait rapporter à Alstom près de 2,6 milliards d'euros.

Le groupe de médias 21st Century Fox (+0,74% à 37,98 $), dont une partie des activités doit être vendue à Disney et en attente de l'acquisition de Sky, a annoncé mercredi des résultats trimestriels en hausse, grâce à ses chaînes câblées, mais en partie inférieurs aux attentes.

Qualcomm progressait (+2,44% à 54,47 $). Le groupe de technologie mobile a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 10 milliards.