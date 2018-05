Wall Street, apaisée sur l'inflation, termine en hausse

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,80 % à 24 739,53 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,89 % à 7404,97 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,94 % à 2723,07 points.

Le secteur des matériaux de la Bourse de Toronto a aidé son indice de référence à clôturer en hausse.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 48,69 points pour terminer la séance à 15 959,50 points.

Le rapport mensuel CPI sur la hausse des prix américains à la consommation pour avril a été «un peu plus faible qu'anticipé», de l'avis des analystes de Barclays.

Il s'est affiché en progression de 0,2 % par rapport au mois précédent contre 0,3 % attendu. Et de 0,1 % hors prix des aliments et de l'énergie contre des attentes de 0,2 %, soit «la plus faible hausse depuis novembre» d'après Chris Low, de FTN Financial.

Sur une base annuelle, la hausse des prix est de 2,5 %, et de 2,1 % pour le très observé chiffre hors aliments et énergie, soit 0,1 point de moins que les anticipations.

«Les prix des biens chutent fortement et on observe un déclin dans les prix des services», a noté M. Low.

Ces chiffres, globalement inférieurs aux estimations, suggèrent une action un peu moins énergique de la banque centrale américaine (Fed) pour atteindre ses objectifs de hausses de taux d'intérêt, les courtiers tablant sur trois ou quatre hausses en 2018.

Les hausses de taux pèsent sur les coûts d'emprunts des ménages et des entreprises et sont donc souvent perçues négativement par les marchés.

La Fed «souhaite que l'inflation évolue autour de 2 % durant une année ou deux pour prouver au monde que 2 % est un objectif et non un plafond. Ce rapport suggère que ce sera peut-être plus difficile que prévu», a encore affirmé M. Low.

Signe d'un léger apaisement des craintes sur les hausses de taux de la Fed, les rendements de la dette américaine se détendaient: le taux d'intérêt à dix ans reculait à 2,964 % contre 3,004 % la veille à la clôture, et celui à 30 ans baissait à 3,114 %, contre 3,162 % à la précédente clôture.

Apple au plus haut

De plus, certains analystes soulignaient les avancées dans le dossier coréen, avec la libération de trois Américains par Pyongyang et le sommet historique, le 12 juin, entre Donald Trump et Kim Jong-un, pour expliquer ce vent d'optimisme à Wall Street.

«Un accord semble possible et cela suscite l'enthousiasme des marchés», a estimé Peter Cardillo de Spartan Capital.

Parmi les entreprises en vue jeudi, Axa Equitable Holdings, la filiale américaine de l'assureur français Axa, a fait une entrée modeste jeudi à la Bourse de New York dans un marché réservé face au secteur de l'assurance, en prenant 1,70 % à 20,34 dollars.

Apple (+1,43 % à 190,04 dollars) a atteint un nouveau plus haut historique et se rapproche progressivement des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière (934 milliards).

Outre le renoncement à construire un centre de données dans l'ouest de l'Irlande au moment où le groupe est confronté à un imbroglio fiscal dans son pays européen préféré, la marque à la pomme se préparerait à lancer une carte de crédit en association avec Goldman Sachs, d'après le Wall Street Journal.

General Electric a avancé (+0,48 % à 14,69 dollars). Alstom a annoncé jeudi avoir signé un accord avec le conglomérat américain pour sortir du capital de trois coentreprises créées en 2015 lors du rachat par GE de ses activités dans l'énergie. Cette opération devrait rapporter à Alstom près de 2,6 milliards d'euros.

Le groupe de médias 21st Century Fox (+0,58 % à 37,92 dollars), dont une partie des activités doit être vendue à Disney et en attente de l'acquisition de Sky, a annoncé mercredi des résultats trimestriels en hausse, grâce à ses chaînes câblées, mais en partie inférieurs aux attentes.

Qualcomm a progressé (+3,39 % à 54,97 dollars). Le groupe de technologie mobile a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 10 milliards de dollars.