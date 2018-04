 La Bourse de Toronto ferme abruptement et les marchés américains restent stables 

Agence France-Presse TORONTO et NEW YORK

Avant que n'apparaissent les pépins techniques qui ont forcé la fin des opérations vers 15 h, les données les plus récentes montraient que l'indice composé S&P/TSX du parquet torontois grimpait de 31,34 points à 15 668,93 points. Une mise à jour des prix de clôture devait être publiée plus tard vendredi.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a perdu 11,15 points à 24 311,19 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a pris 2,97 points à 2669,91 points.

L'indice composé du NASDAQ a avancé de 1,12 point à 7119,80 points.

Wall Street a salué les résultats du géant Amazon et sanctionné ceux d'ExxonMobil, dans un marché profitant d'une croissance américaine supérieure aux anticipations.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,78 cents US, en hausse de 0,03 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 9 cents US à 68,10 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a pris 5,50 $ US à 1323,40 $ US l'once. Le prix du cuivre a plongé de 7 cents US à 3,07 $ US la livre.

Les indices ont été ballottés tout au long de la séance entre des résultats d'entreprises mitigés et les chiffres de la croissance américaine pour le premier trimestre de l'année.

Le géant Amazon a ainsi fortement avancé (+3,60 %), atteignant même en cours de séance son niveau le plus élevé depuis son introduction en Bourse, à 1638,10 dollars l'action, après des résultats supérieurs aux estimations.

« Cette hausse suggère que les marchés sont toujours prêts à récompenser les entreprises aux résultats solides », a affirmé Quincy Krosby de Prudential.

Microsoft a également progressé (+1,65 %), tout comme Mattel (+1,36 %), Expedia (+8,20 %) et Chevron (+1,93 %), après la publication de leurs données économiques.

Le marché a toutefois été lesté par la forte chute d'ExxonMobil (-3,80 %) à cause de résultats en demi-teinte et d'une production d'hydrocarbures à son plus faible niveau depuis 1999, en dépit de prix de pétrole à leur plus haut en trois ans.

Colgate (-0,02 %), Intel (-0,60 %), et Starbucks (-1,72 %) ont également reculé.

- Avec La Presse canadienne