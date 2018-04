Wall Street, profitant des résultats d'entreprises, ouvre en hausse

Wall Street a démarré la séance en hausse mercredi, réagissant positivement à une nouvelle salve de résultats d'entreprises encourageants malgré une chute du cours d'IBM: le Dow Jones prenait 0,06 % et le Nasdaq 0,01 %.

Agence France-Presse New York

Vers 9h45, l'indice vedette de Wall Street prenait 13,94 points à 24 800,57 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique progressait de 0,73 point à 7281,83 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 4,70 points à 2711,09 points.

Mardi, la Bourse de New York avait terminé en nette hausse, déjà stimulée par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu, Netflix en tête, et des signaux optimistes sur l'économie américaine: le Dow Jones avait pris 0,87 % et le Nasdaq 1,74 %.

La publication des résultats trimestriels des entreprises se poursuivait mercredi et elle était «majoritairement positive», d'après les analystes de Charles Schwab.

La banque Morgan Stanley (+2,25 %), le producteur d'aluminium Alcoa (+1,56 %), et United Continental (+2,00 %), maison mère d'United Airlines, avançaient nettement après leurs résultats publiés entre mardi soir et mercredi matin.

IBM reculait en revanche fortement (-6,25 %) en raison d'une prévision décevante pour l'ensemble de l'année.

«Les bénéfices (des entreprises) aux États-Unis et à l'étranger continuent à faire mieux que les anticipations», a observé Chris Low de FTN Financial.

Les valeurs du secteur de l'énergie profitaient quant à elles d'un rebond des cours du pétrole avant la publication d'un rapport hebdomadaire sur les stocks de brut américains mercredi.

Le contexte géopolitique était par ailleurs plutôt favorable alors que le président américain Donald Trump a confirmé une rencontre secrète à Pyongyang entre le directeur de la CIA et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

«Les tensions politiques s'apaisent», a résumé M. Low.

Signe d'un apaisement des craintes, le niveau de volatilité des marchés continuait son très net repli entamé en début de mois et retrouvait ses niveaux de début mars.

Le marché obligataire évoluait en ordre dispersé: le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis avançait à 2,836 % contre 2,829 % mardi soir, et celui à 30 ans reculait à 3,016 % contre 3,020 % à la précédente clôture.