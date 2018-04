Wall Street finit en forte hausse

Agence France-Presse New York

Selon des résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 1,79% à 24 408,00 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 2,07% à 7094,30 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,67% à 2656,87 points.

Le président chinois a promis mardi une «nouvelle phase» d'ouverture de l'économie chinoise avec un abaissement dès cette année des droits de douane sur les importations d'automobiles et «une protection renforcée» de la propriété intelectuelle, l'un des chevaux de bataille de M. Trump.

Le président américain a remercié dans un tweet son homologue chinois Xi Jinping pour «ses paroles aimables».

Toutefois, la Maison-Blanche a estimé dans le même temps qu'elle attendait des «actes concrets» de Pékin.

«Il est trop tôt pour juger s'il s'agit d'un succès», a estimé Bill Lynch de Hinsdale Associates, «le marché a surtout repris une partie des lourdes pertes des précédentes séances».

Karl Haeling de LBBW y a vu quant à lui «une réaction émotionelle d'investisseurs rassurés au moins sur le fait que les tensions entre les deux pays ne vont pas en augmentant».

Facebook a de son côté bondi de 4,50% à 165,04 dollars, sa plus forte hausse sur une séance depuis avril 2016, alors que son PDG Mark Zuckerberg était entendu par les sénateurs américains au sujet notamment du scandale Cambridge Analytica.

Au-delà de la teneur du discours du milliardaire américain, «l'action a sans doute chuté davantage qu'elle n'aurait dû» après la révélation de cette affaire, d'où le fort rebond mardi, a indiqué M. Lynch.

Le groupe continuait ainsi à grignoter une partie des 17,8% qu'il avait perdus en seulement deux semaines à la fin mars lorsque cette affaire d'utilisation frauduleuse de données privées avait secoué l'action.

Le marché obligataire se tendait un peu: le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis montait à 2,794%, contre 2,779% lundi soir, et celui à 30 ans progressait à 3,018% contre 3,012% la veille.

Cette tension est «surtout liée aux statistiques des prix à la production qui ont augmenté plus que prévu» en mars, signalant une hausse de l'inflation, a noté M. Lynch.

Celles-ci ont avancé de 0,3% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier et de 3% sur un an, la plus forte hausse depuis novembre 2017.