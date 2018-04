Les marchés terminent en petite hausse après un départ canon

Selon des résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones I'a pris 0,19% à 23 979,10 points, après un gain de près de plus de 1% en matinée.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,5% à 6950,34 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,3% à 2613,16 points.

«Cette journée illustre l'importance de maintenir une perspective longue sur les marchés et de ne pas composer son portefeuille d'investissement en fonction du dernier tweet présidentiel», a réagi Alan Skrainka de Cornerstone Wealth Management.

La Bourse de New York a profité de propos rassurants de l'administration américaine concernant les tensions commerciales avec la Chine.

Les indices ont toutefois nettement perdu de leur vigueur en deuxième partie de séance, le Dow Jones passant de près de 2% de gains à moins de 0,10% avant de remonter un peu au moment de la clôture.

Les marchés ont particulièrement accusé le coup après la publication d'une information du New York Times évoquant une perquisition du FBI dans le bureau de l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, liée entre autres à une affaire concernant le paiement de 130 000 $US à l'actrice de films pornographiques, Stormy Daniels.

«Cela n'a pas l'air de bonnes nouvelles», a réagi Art Hogan de Wunderlich Securities.

Les marchés attendent désormais la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui avait abouti en mars à la première hausse de taux de l'année sous la houlette de son nouveau président, Jerome Powell.

Vendredi donnera par ailleurs le coup d'envoi à la saison trimestrielle des résultats des entreprises, les banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo devant ouvrir le bal.

La société Factset anticipe une croissance de 17,1% des bénéfices des sociétés du S&P 500, ce qui marquerait la plus forte progression pour un premier trimestre depuis sept ans, selon elle.

Le marché obligataire évoluait en ordre dispersé: le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis montait à 2,784%, contre 2,774% vendredi soir, et celui à 30 ans reculait à 3,016%, contre 3,018% à la fin de la semaine dernière.

Parmi les valeurs du jour, Facebook a pris 0,46%. Son PDG Mark Zuckerberg a prévu d'endosser sa responsabilité personnelle sur les «erreurs» commises par le réseau social, lors d'auditions mardi et mercredi face au Congrès, suite au scandale Cambridge Analytica.

Le laboratoire pharmaceutique Merck a fortement progressé (+5,25%) après avoir annoncé le succès d'un essai clinique de son traitement Keytruda concernant le cancer du poumon.

Le constructeur automobile General Motors a gagné 0,4% à après la publication d'une note de Morgan Stanley relevant sa perspective sur le groupe.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a avancé de 20,29 points pour terminer la séance avec 15 227,70 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 78,56 cents US, en hausse de 0,21 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 1,36 $ US à 63,42 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a avancé de 4 $ US à 1340,10 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est adjugé 2 cents US à 3,08 $ US la livre.

AFP-PC