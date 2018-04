Les marchés boursiers nord-américains en hausse

L'indice composé S&P/TSX progressait de 150,67 points à 15 315,04 points après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles grimpait de 230,44 points à 23 494,74 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 14,59 points à 2659,28 points. L'indice composé du Nasdaq s'emparait de 42,67 points à 7084,87 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,18 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 78,07 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut retraitait de 5 cents US à 63,32 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or rendait 12,80 $ US à 1327,40 $ US l'once. Le prix du cuivre grimpait pour sa part de 5 cents US à 3,06 $ US la livre.