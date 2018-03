Wall Street en baisse, craint des sanctions de Trump contre la Chine

Agence France-Presse New York

Vers 9h45, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average lâchait 0,90% ou 221,39 points, à 24 460,92 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 0,95%, ou 70,05 points, à 7275,24 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,84%, ou 22,85 points, à 2689,08 points.

À Toronto, le S&P TSX reculait de 0,90% ou 141,76 points à 15 533,52 points.

La Bourse de New York avait reculé mercredi à la clôture après une réunion de la Fed ayant abouti à une hausse de taux d'un quart de point de pourcentage et au maintien de la perspective de trois hausses de taux cette année: le Dow Jones avait perdu 0,18% et le Nasdaq 0,26%.

Donald Trump doit dévoiler jeudi en cours de séance de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine, qu'il accuse de vol de la propriété intellectuelle au détriment des entreprises américaines, renforçant les craintes d'un grave conflit commercial mondial.

«Cette nouvelle attise les inquiétudes concernant des représailles chinoises et la menace d'une guerre commerciale», a noté Patrick O'Hare de Briefing.

Le ministère chinois du Commerce a en effet affirmé qu'il ne resterait «pas les bras croisés» et adopterait les «mesures nécessaires» pour se défendre.

D'éventuelles représailles de Pékin pourraient cibler aussi bien l'avionneur Boeing (qui perdait 1,48%) que les massives exportations américaines de soja, avec pour possible objectif de pénaliser des régions soutenant électoralement Donald Trump.

Cette nouvelle offensive protectionniste survient deux semaines après que M. Trump a promulgué des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.

Les marchés digéraient dans le même temps les annonces de la Fed à l'issue de sa réunion mercredi. L'institution présidée désormais par Jerome Powell a adopté de l'avis de nombreux analystes un ton un peu plus dur en matière de prévisions de hausses de taux.

Après avoir relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point, elle n'a pas modifié sa prévision de deux autres hausses cette année, mais a fait passer celle de 2019 de deux à trois hausses.

De leur côté, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté un peu plus que prévu selon des chiffres publiés jeudi par le département du Travail, à 229 000 demandes d'allocations chômage, contre 225 000 attendues.

«On peut blâmer la Fed autant que l'on veut pour ce recul matinal (à l'ouverture de Wall Street). La vérité, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul coupable, il y a de nombreuses raisons qui expliquent ce démarrage», a résumé O'Hare.

Le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,830% contre 2,883% mercredi soir et celui à 30 ans baissait à 3,058% contre 3,119% la veille.