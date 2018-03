La Bourse de Toronto avance avec son secteur de l'énergie

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois gagnait 38,99 points à 15 628,38 points après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles prenait 151,39 points à 24 762,30 points. L'indice élargi S&P 500 progressait de 7,13 points à 2720,05 points, tandis que l'indice composé du NASDAQ grimpait de 24,35 points à 7368,59 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 76,40 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,46 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 1,43 $ US à 63,56 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or gagnait 9,30 $ US à 1308,50 $ US l'once. Le prix du cuivre rendait 4 cents US à 3,04 $ US la livre.