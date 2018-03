 L'action de Facebook chute dans la foulée de l'affaire Cambridge Analytica 

Vers 10h45, l'action du réseau social lâchait 5,93% à 174,12 dollars, pesant fortement sur le cours du Nasdaq (-0,84%), à forte coloration technologique.

D'après une enquête réalisée par le New York Times et The Observer, l'édition dominicale du quotidien britannique The Guardian, Cambridge Analytica aurait récupéré les données de 50 millions d'utilisateurs et s'en serait servi pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs.