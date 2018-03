Les marchés en ordre dispersé

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones a perdu 157,13 points à 25 178,61 points

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 27,51 points à 7588,32 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,1%, ou 3,55 points, à 2783,02 points.

«Le marché a été agité. L'inquiétude est assez évidente et on l'a observée à travers les grandes industries exportatrices américaines telles que Boeing: la crainte d'une guerre commerciale augmente», a noté Peter Cardillo de First Standard Financial.

L'avionneur américain a perdu 2,9% le jour du 31e anniversaire de son entrée dans l'indice Dow Jones, un anniversaire partagé avec la firme Coca-Cola (-0,65%).

«Toutes les multinationales sont exposées aux menaces de rétorsion», a noté quant à lui Art Hogan de Wunderlich Securities.

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a affirmé lundi que l'Union européenne se défendrait face à ceux qui veulent l'«intimider» par des mesures protectionnistes après que M. Trump a imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium.

Signe de l'appréhension des marchés, les valeurs de l'industrie regroupées au sein de l'indice S&P 500 ont perdu 1,17%, de loin la plus forte chute parmi les 11 secteurs qui composent l'indice élargi.

Selon Tom Cahill de Ventura Wealth Management, il est toutefois «trop tôt pour paniquer», les mesures concrètes n'ayant pas encore été annoncées.

Par ailleurs, l'indice Nasdaq a été peu influencé par le contexte et a affiché un nouveau record, les entreprises de la technologie étant pour le moment épargnées par les inquiétudes sur une guerre commerciale.

Parmi les valeurs du jour, le géant technologique américain Apple a avancé (+0,97%). La firme à la pomme va racheter Texture, un service d'abonnement illimité à des magazines en ligne.

La banque d'affaires Goldman Sachs a progressé (+0,96%) après avoir annoncé lundi le départ d'Harvey Schwartz, un de ses numéros 2, trois jours seulement après une information de presse faisant état du retrait prochain de son PDG Lloyd Blankfein.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, pendant que le dollar canadien réalisait des gains vis-à-vis du billet vert américain.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 26,98 points à 15 604,79 points, au terme d'une séance qui a vu les titres des sociétés minières s'envoler et celles du secteur de l'énergie limiter la croissance.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,94 cents US, en hausse de 0,06 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 68 cents US à 61,36 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a reculé de 3,20 $ US à 1320,80 $ US l'once. Le prix du cuivre a effacé 1 cent US à 3,12 $ US la livre.

AFP-PC