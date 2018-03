Le protectionnisme plonge Wall Street dans l'incertitude

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,04% à 24 884,12 points après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,56% à 7372,01 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,26% à 2728,12 points.

Après les petites turbulences observées la semaine dernière, «c'est une séance de consolidation avec des courtiers attendant d'avoir plus d'indications sur ce que (Donald) Trump va décider», a commenté Karl Haeling de LBBW.

Le président américain avait surpris le marché jeudi en annonçant vouloir mettre en oeuvre des taxes importantes sur les importations d'aluminium et d'acier. Cette perspective provoque des réticences dans son propre camp, le chef des républicains à la Chambre des Représentants Paul Ryan ayant notamment mis en garde contre les «conséquences inattendues» d'une éventuelle guerre commerciale.

«Le marché s'attend visiblement à ce que les taxes soient d'une façon ou d'une autre assouplies afin de ne pas affecter l'économie et de ne pas déclencher d'hostilités avec les partenaires commerciaux» des États-Unis, a avancé M. Haeling.

«Mais le problème devient celui de l'imprévisibilité» du président américain, a-t-il ajouté.

«Les observateurs espéraient qu'avec la réforme des impôts, les patrons seraient suffisamment confiants pour engager de nouveaux investissements», a justifié le spécialiste. «Au moment où les États-Unis sont en train de renégocier l'ALÉNA (le traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, ndlr) et menacent encore de poursuivre la Chine pour violation des droits de la propriété intellectuelle», le risque d'une décision inattendue de Donald Trump «peut les rendre plus hésitants».

Démission de Cohn?

«Les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur ce qui se passe actuellement à la Maison-Blanche» et ne savent pas si le débat en cours sur les barrières douanières souhaitées par le président américain «aura un impact limité ou s'il peut avoir des ramifications plus importantes», a abondé Adam Sarhan de 50 Park Investment.

En particulier, les courtiers s'interrogent «sur les rumeurs entourant une possible démission du conseiller économique de la Maison-Blanche, Gary Cohn, et sur un tweet de Donald Trump évoquant sa volonté de remplacer certaines personnes», a-t-il ajouté.

En soi, les nouvelles taxes «ne sont pas un grand danger pour la Bourse, mais si on commence à voir un grand remue-ménage à la Maison-Blanche, cela devient une autre histoire», a souligné M. Sarhan.

Sur le front des valeurs, la chaîne de supermarchés Target a reculé de 4,46% à 71,79 dollars après avoir diffusé des résultats et des prévisions en dessous des attentes.

Le chaîne de magasins de vêtements Nordstrom a progressé de 1,14% à 52,49 dollars. Un comité spécialement formé pour évaluer l'offre de rachat de la famille fondatrice, qui cherche depuis plusieurs mois à retirer l'entreprise de la cote, a estimé que sa proposition à environ 8,4 milliards de dollars était insuffisante.

Toujours dans la distribution, la chaîne de pharmacies CVS Health a perdu 0,97% à 67,65 dollars alors que l'agence de notation S&P Capital IQ a décidé d'abaisser sa notation en raison du poids de l'endettement que CVS va contracter pour acheter l'assureur Aetna.

Le groupe industriel 3M, qui a choisi lundi un nouveau PDG en interne, Michael Roman, s'est adjugé 0,37% à 233,66 dollars.

Le marché obligataire se stabilisait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait légèrement vers 21H30 GMT à 2,879% contre 2,881% lundi soir, et celui à 30 ans à 3,148% contre 3,153% à la précédente clôture.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 3,91 points à 15 545,19 points, soutenu par les actions des secteurs des biens de consommation de base et des matériaux.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,53 cents US, en hausse de 0,47 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 3 cents US à 62,60$ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a progressé de 15,30 $ US à 1335,20 $ US l'once. Le prix du cuivre a avancé de 3 cents US à 3,16 $ US la livre.

- Avec l'Agence France-Presse