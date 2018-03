 Wall Street monte sur fond d'interrogations sur le protectionnisme de Trump 

La Bourse de New York, après un début de séance dans le rouge, se redressait nettement à la mi-journée lundi après un indicateur de bonne tenue et de nouvelles interrogations sur le protectionnisme défendu par Donald Trump.

Agence France-Presse New York

Vers 12h10, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 0,82% ou 200,47 points à 24 738,53 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,87% ou 62,95 points à 7320,81 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,86%, ou 23,27 points, à 2714,52 points.

Wall Street était en début de journée «lestée comme la semaine dernière par les inquiétudes persistantes face à un possible regain des tensions commerciales entre les États-Unis et les autres pays et face à la montée des taux d'intérêt, sur fond d'incertitude quant à la situation politique en Italie», a avancé Art Hogan de Wunderlich Securities.

Mais «les marchés actions en Europe se sont au final bien tenus, le marché des changes est plutôt stable, et on a eu un bon indicateur aux États-Unis», a-t-il ajouté.

Selon un indice ISM, la croissance de l'activité dans les services aux États-Unis a en effet très légèrement ralenti son rythme de progression en février aux États-Unis mais s'établit toujours à un niveau élevé, à 59,5%.

«Surtout, les investisseurs se demandent après les dernières remarques de Donald Trump si ses prises de positions sur les taxes à l'importation ne sont pas juste une façon pour lui de négocier le traité de l'Aléna», a noté M. Hogan.

Le président américain avait annoncé au débotté la semaine dernière qu'il comptait imposer prochainement des droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium, provoquant un tollé mondial.

Mais il a semé la confusion lundi en affirmant qu'il reviendrait sur cette idée hautement controversée si un nouvel accord de libre-échange «juste» avec le Mexique et le Canada était signé.

Les dernières déclarations du président américain interviennent alors que la 7e session de renégociation du traité de libre-échange nord-américain (ALENA) devait s'achever lundi à Mexico.

Services bancaires chez Amazon?

Les investisseurs restaient par ailleurs sur leurs gardes avant une salve de statistiques dévoilées cette semaine, culminant vendredi par le rapport mensuel sur le marché du travail aux États-Unis.

Sur le front des valeurs, Amazon gagnait 1,15% à 1517,77 $. Selon le Wall Street Journal, le géant du commerce en ligne mène actuellement des discussions avec plusieurs grandes banques dont JPMorgan Chase (+1,19% à 114,67 $) pour proposer à ses clients un produit servant de compte bancaire.

Le groupe XL, spécialisé dans l'assurance dommage des entreprises, bondissait de 28,87% à 55,80 $ après l'annonce de son rachat par le français Axa pour plus de 12 milliards d'euros.

La biotech Dermira chutait de 63,87% à 9,09 $ après avoir annoncé que deux essais cliniques de phase III portant sur un traitement pour l'acné n'étaient pas parvenus aux résultats escomptés.

Le géant de la distribution Walmart montait de 1,57% à 90,16 $. L'entreprise, qui expérimente diverses solutions pour contrer l'essor du commerce en ligne, va proposer des plats prêts à cuisiner dans plus de 2000 magasins.

Le fabricant de microprocesseurs Qualcomm perdait 1,03% à 64,07 $. Le comité sur les investissements étrangers (CFIUS), chargé d'examiner toute acquisition d'un groupe ayant des activités aux États-Unis par une société étrangère susceptible d'avoir un impact sur la sécurité nationale, a exigé que le groupe repousse son assemblée générale (AG) des actionnaires, qui devait se prononcer mardi sur la proposition de rachat de Broadcom (-0,20% à 250,36 $).

Le marché obligataire se tendait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,874% contre 2,864% vendredi soir, et celui à 30 ans à 3,154% contre 3,140% à la précédente clôture.