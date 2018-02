Wall Street optimiste avant un discours de Jerome Powell

Wall Street évoluait en hausse lundi à la mi-séance, optimiste à la veille de l'audition du nouveau président de la banque centrale américaine devant le Congrès, et alors que les taux d'intérêt continuaient à se détendre.

Vers 12h10, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 0,90%, ou 227,88 points, à 25 537,87 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,64%, ou 47,26 points, à 7384,65 points.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,61% ou 16,63 points à 2763,93 points.

À Toronto, le S&P TSX gagnait 0,45% ou 69,97 points à 15 708,42 points.

«Les marchés semblent optimistes avant l'audition du nouveau dirigeant de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell devant le Congrès», ont noté les analystes de Wells Fargo.

Le successeur de Janet Yellen sera auditionné devant un comité de la Chambre des Représentants mardi puis du Sénat jeudi.

Ces interventions seront ses premières devant le Congrès depuis sa prise de fonction début février, qui avait coïncidé avec le début d'une période de turbulences sur les marchés.

«Il sait que ce qu'il dira pourrait avoir des conséquences très graves sur les marchés. Je ne doute pas qu'il adoptera un ton plus prudent que dans de précédentes prises de parole», anticipe Tom Cahill de Ventura Wealth Management, précisant que l'audition de mardi sera «l'événement le plus important de la semaine».

Wall Street continuait également à progresser dans le sillage d'un vent d'optimisme ressenti vendredi sur les marchés.

«De nombreux courtiers qui n'avaient pas participé au mouvement de hausse en raison de l'arrivée du week-end s'y joignent à présent, sous l'effet d'un recul des taux d'intérêt», a observé Tom Cahill.

«Les marchés ont visiblement été rassérénés par le fait que la Fed, dans un rapport semi-annuel, ne se soit pas montrée trop optimiste» la semaine dernière, ont souligné les analystes de Daiwa Capital Markets.

GE au plus bas depuis 2010

L'institution a notamment relevé que la croissance du salaire horaire était jusqu'à présent restée modérée, laissant suggérer que l'inflation restait pour l'instant sous contrôle et qu'il n'était pas nécessaire d'accélérer la remontée de ses taux d'intérêt.

Le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis s'est dans la foulée détendu et reculait encore lundi. Il s'affichait à 2,850% contre 2,866% vendredi soir quand celui à 30 ans évoluait à 3,144% contre 3,156% à la précédente clôture.

Par ailleurs le secteur technologique se distinguait à Wall Street, les entreprises de cette branche regroupées au sein du S&P 500 progressant de 1,05%, sous l'effet notamment de l'avancée d'Apple (+1,87% à 178,79 dollars).

Parmi les autres valeurs, le groupe d'agrochimie DowDuPont (+0,55% à 73,66 dollars), né de la fusion en août des entreprises américaines Dow Chemical et DuPont, a annoncé lundi que sa scission en trois entités sera effective à compter de la fin du premier trimestre 2019.

General Electric (GE) reculait de 2,03% à 14,20 dollars, à son plus bas niveau depuis 2010. Le conglomérat a indiqué qu'il allait réviser ses résultats 2016 et 2017 en raison de l'adoption de nouvelles règles comptables.

Dans le secteur des semi-conducteurs, la saga continue entre Qualcomm (+4,15% à 65,95 dollars) et Broadcom (-0,03% 253,63 dollars), le premier indiquant avoir invité le second à des négociations directes sur le prix d'une éventuelle fusion et assurant qu'une rencontre entre les dirigeants des deux entreprises la semaine dernière avait permis d'avancer sur certains sujets.

Intel, qui fabrique également des puces électroniques, montait de 1,76% à 48,57 dollars.

Berkshire Hathaway, la holding du milliardaire américain Warren Buffett, s'appréciait de 3,03% à 208.91 dollars. Elle a indiqué samedi avoir reçu un gros chèque de 29 milliards de dollars en 2017 grâce à la réforme fiscale adoptée par l'administration Trump.