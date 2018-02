Wall Street s'apprête à ouvrir en hausse

La Bourse de New York s'apprêtait à ouvrir en hausse lundi avant les annonces budgétaires de la Maison-Blanche.

Agence France-Presse New York

Vers 9h10, le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne la tendance, gagnait 0,88% tandis que celui de l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,89%. Le contrat à terme sur le Nasdaq, à dominante technologique, affichait +0,87%.

Wall Street a clôturé vendredi sur une note encourageante après une semaine marquée par de fortes fluctuations.

«Le budget pour la défense américaine et le plan de 1500 milliards de dollars en faveur des infrastructures constitueront un autre test pour les comportements du marché», observent les analystes du courtier Aurel BGC.

«Wall Street peut soit se focaliser sur la croissance ou les implications sur le déficit de tous les ponts et aéroports flambant neufs», précisent-ils.

L'administration Trump doit esquisser ce lundi les grandes lignes de son plan d'investissements de 1500 milliards de dollars en faveur des infrastructures.

Le budget du président Donald Trump, qui doit être publié lundi, inclura 200 milliards de dollars consacrés aux routes, autoroutes, ponts et autres infrastructures cruciales pour l'économie des États-Unis, selon des sources proches de la Maison-Blanche.

Les États et les investisseurs privés vont être sollicités pour contribuer aux 1300 milliards restants.

La saison des résultats touche à sa fin aux États-Unis cette semaine et «les regards des investisseurs devraient se porter sur les indicateurs économiques qui seront plus nombreux», souligne Aurel BGC.

Les chiffres de l'exécution budgétaire pour janvier seront publiés au cours de la séance alors que l'accord budgétaire signé vendredi se traduit par le prolongement du financement de l'État fédéral jusqu'en 2019 et augmente les dépenses de plus de 300 milliards de dollars sur deux ans.

Mais l'indicateur le plus suivi de la semaine sera celui des prix à la consommation mercredi avant la production industrielle de janvier prévue jeudi et les mises en chantier de logements vendredi.