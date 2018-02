Wall Street termine en nette hausse une séance de montagnes russes

La valeur moyenne du dollar canadien était vendredi 79,31 cents US, en baisse de 0,15 cent. Le dollar américain valait ainsi 1,2609 $ CAN, en hausse de 0,24 cent. La livre sterling était à 1,7408 $ CAN, en baisse de 1,65 cent, et à 1,3806 $ US, en baisse de 1,57 cent. L'euro était à 1,5431 $ CAN, en hausse de 0,02 cent. Ces valeurs ont été fournies par la Banque du Canada.

Même tendance pour le S&P 500, l'indice représentant les 500 plus grandes entreprises cotées à New York: il est monté vendredi de 1,49% à 2619,55 points mais termine la semaine sur un repli de 5,16%.

Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a grimpé de 1,44% à 6874,49 points mais a abandonné 5,06% sur la semaine.

«Rien de nouveau ne vient justifier les mouvements, le marché est maintenant juste emporté par son propre élan», selon Karl Haeling de la banque LBBW.

«Bien sûr on a les inquiétudes sur l'accélération de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, le durcissement des politiques monétaires, l'arrivée de la réforme fiscale au mauvais moment du cycle économique...», a-t-il ajouté. «Mais maintenant on est passés à une autre phase, la baisse est surtout alimentée par le retour de la volatilité.»

Le VIX, instrument mesurant la volatilité également surnommé «indice de la peur», est monté jusqu'à plus de 40 en cours de séance alors qu'il était resté atone pendant des mois, s'élevant rarement au-dessus de 15.

Dans ce contexte, de nombreuses sociétés d'investissements et de gérants de portefeuilles doivent pour des raisons techniques réajuster leur exposition au marché boursier.

«La chute de la Bourse était attendue depuis longtemps, le marché est monté trop haut, trop vite», a relevé Phil Davis, de PSW Investments.

Dans l'immédiat, «il ne faut sans doute pas s'attendre à un énorme rebond dans la mesure où les indices sont redescendus à un niveau plus raisonnable», a-t-il poursuivi.

«Il est impossible de savoir si cela va se calmer ou pas, si le malade a été complètement purgé», a noté Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

Les fortes fluctuations observées sur le marché -comme le soudain emballement des indices en fin de séance lundi et jeudi- sont à ses yeux «la preuve que beaucoup de mouvements ne sont pas guidés par des décisions d'investissements basées sur des éléments fondamentaux, mais plutôt par des ajustements techniques de positions effectuées par des fonds hyper-actifs depuis le début de la semaine».