Suncor hausse son dividende

L'entreprise fait ainsi passer son dividende trimestriel à 0,36 $ par action ordinaire.

Pour le quatrième trimestre de 2017, Suncor a affiché un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard ou 0,79 $ par action, contre 636 millions ou 0,38 $ lors du quatrième trimestre de 2016.

Les fonds provenant de l'exploitation ont atteint un niveau trimestriel record de 3 milliards, contre 2,4 milliards pour la même période l'an dernier.

Suncor explique notamment ces résultats par une amélioration du prix du pétrole brut et un meilleur taux d'utilisation des raffineries.

Son bénéfice net s'est chiffré à 0,84 $ par action, comparativement à 0,32 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

«Après une mise en service réussie, la production de pétrole a commencé aux projets Fort Hills et Hebron et l'accélération de la production se déroule de façon stable et sécuritaire comme prévu», a déclaré le chef de la direction Steve Williams par voie de communiqué.