Wall Street attendue en repli, malgré son rebond de la veille

La Bourse de New York était attendue en repli mercredi, malgré son rebond de la veille qui a permis d'effacer une partie des pertes drastiques de la journée de lundi, ayant entraîné un effet domino sur les marchés dans le monde.

Agence France-Presse New York

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,29%. Celui du Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,34% et celui de l'indice élargi S&P 500 0,35%.

Mardi, Wall Street a terminé en nette hausse à l'issue d'une journée particulièrement chaotique, repartant ainsi de l'avant au lendemain de la pire séance en plus de six ans pour le Dow Jones et le S&P 500.

Les Bourses américaines, saisies d'un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière, ont en effet dégringolé lundi, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens.

Les indices américains ont effacé mardi une partie de leurs pertes de la veille, mais la prudence restait de mise.

Dans ce contexte de forte volatilité, les investisseurs prendront connaissance des stocks hebdomadaires de pétroles brut et du crédit à la consommation pour le mois de décembre.

En ce qui concerne les entreprises, la saison des résultats se poursuit.

Après la séance, le constructeur automobile Tesla publiera ses résultats annuels et le groupe de médias 21st Century Fox donnera ses chiffres pour le deuxième trimestre de son exercice décalé 2017/2018.