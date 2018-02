 Wall Street attendue dans le rouge au lendemain d'une très forte baisse 

La Bourse de New York devrait rester orientée en nette baisse mardi, au lendemain d'une séance noire qui a vu son indice vedette drastiquement chuter, ce qui a fait décrocher les places boursières mondiales.

Agence France-Presse New York

À 8h00, le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,88%. Celui du Nasdaq, à dominante technologique, cédait 0,41% et celui de l'indice élargi S&P 500 0,42%.

Un mouvement de panique a saisi Wall Street la veille, où le Dow Jones a plongé de près de 1600 points en séance, après plusieurs mois d'euphorie boursière régulièrement saluée par le président Donald Trump.

L'indice a finalement clôturé en baisse de 4,60% avant que le mouvement de panique ne gagne les places européennes et asiatiques.

«Les principaux indices ont maintenant plus que complètement effacé les gains de janvier», a fait remarquer Karl Haeling de LBBW.

Entamée la semaine dernière, la débâcle a été déclenchée par un regain de nervosité des investisseurs face à la hausse des taux d'intérêt.

L'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux États-Unis a en effet ravivé vendredi les craintes d'inflation et la possibilité de voir la banque centrale relever plus rapidement que prévu ses taux.

Dans ce contexte d'instabilité, les investisseurs suivront au cours de la séance les chiffres du commerce extérieur pour le mois de décembre et pour l'année 2017.

Ils scruteront également une série de résultats d'entreprises. Sont attendus les chiffres au quatrième trimestre et annuels de l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts et du groupe de médias et de divertissement Disney.

De son côté, le constructeur automobile General Motors a fait état d'une perte nette de 5,2 milliards de dollars au quatrième trimestre en raison de la réforme fiscale.