Wall Street ouvre en baisse

Wall Street plongeait vendredi peu après l'ouverture, touchée par une poursuite de la tension sur les taux d'intérêt après un rapport sur l'emploi et par des résultats d'entreprises mitigés : le Dow Jones lâchait 1,19 % et le NASDAQ 1,16 %.

Vers 10 h 05, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 312,52 points à 25 874,19 points, repassant sous les 26 000 points en séance pour la première fois depuis la mi-janvier.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, perdait 85,40 points, à 7300,47 points.

L'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,06 %, ou 29,83 points, à 2792,15 points.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé jeudi, une forte tension sur les taux d'intérêt américains faisant déjà pression sur les indices malgré des résultats d'entreprises meilleurs que prévu.

Le marché du travail américain a commencé l'année en force, affichant 200 000 créations d'emplois et un taux de chômage stable, à 4,1 % en janvier, au plus bas depuis 17 ans.

Surtout, la progression des salaires sur 12 mois a atteint, à + 2,9 %, son rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans, signe d'un resserrement du marché de l'emploi et peut-être d'une future accélération des prix.

Ce rapport « semble susciter quelques inquiétudes sur le nombre de hausses de taux de la banque centrale américaine cette année », après que la Fed a déjà affirmé à l'issue d'une réunion cette semaine que l'inflation allait progresser, ont noté les analystes de Schwab.

« La question pour la Fed est désormais de déterminer si le plan de hausse "graduelle" des taux sera suffisant si les salaires poursuivent leur accélération », ont estimé ceux de Pantheon Macro, pariant sur quatre hausses de taux au lieu des trois programmées par la Fed.

Apple chute

Les taux de rendement des bons du Trésor à court terme, sensibles aux hausses de taux de la Fed, et les taux à long terme, sensibles aux prévisions d'inflation et de croissance, se sont logiquement enflammés vendredi après le rapport sur l'emploi.

Le taux à 10 ans a atteint un nouveau pic depuis janvier 2014 à 2,853 % contre 2,790 jeudi soir, et celui à trente ans montait jusqu'à 3,078 % contre 3,024 % la veille, après avoir dépassé les 3 % jeudi pour la première fois depuis mai 2017.

Des taux d'intérêt plus élevés créent une concurrence plus forte pour le marché des actions, les investisseurs étant davantage tentés d'investir sur un actif de plus en plus rémunérateur et qui présente peu de risques.

Certains résultats de très grosses entreprises accentuaient par ailleurs la baisse des indices, Apple (-2,57 %), Alphabet (-5,60 %), et ExxonMobil (-5,30 %) étant envoyés au tapis.

Cette dernière amplifiait le recul de l'indice regroupant les valeurs de l'énergie au sein du S&P 500 (-3,15 %) malgré une petite avancé de l'autre géant du secteur Chevron (+0,17 % à 114,90 dollars) après ses résultats.

Amazon bondissait quant à lui (+4,56 % à 1453,44 dollars) après avoir plus que doublé son bénéfice au quatrième trimestre grâce notamment au succès de son assistant vocal Alexa.

Parmi les autres valeurs, Merck reculait (-0,92 % à 59,31 dollars). Le laboratoire pharmaceutique a dévoilé une perte nette moindre qu'attendu au quatrième trimestre, en dépit de charges d'un montant total de 5,1 milliards de dollars, et fait état de prévisions optimistes pour 2018.

Le fabricant des jouets Mattel rebondissait (+7,77 % à 16,51 dollars) après une forte chute dans les échanges électroniques ayant suivi la clôture de séance jeudi après la publication de ses résultats. Le groupe a indiqué qu'il n'était pas parvenu à arrêter l'hémorragie lors des fêtes de fin d'année malgré un rebond des ventes de son emblématique poupée Barbie.