Wall Street, emmenée par Boeing, ouvre en forte hausse

Agence France-Presse New York

La Bourse de New York, lestée par le secteur de la santé et une forte tension sur les taux, avait terminé en net recul mardi, le Dow Jones affichant avec -1,37% son recul le plus fort en une séance depuis mai 2017.

À 7h50 mercredi matin, le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,64 %.

Celui du Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,37 % et celui de l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,40 %.

Les investisseurs attendent notamment les conclusions de la réunion monétaire de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui s'achève ce mercredi avec un communiqué, mais sans conférence de presse, attendu à 14h00.

Ils attendent également les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé pour janvier, avant le rapport officiel de vendredi.

Les investisseurs prendront en outre connaissance de l'évolution de l'activité économique dans la région de Chicago pour le même mois, des promesses de ventes de logements pour décembre et des stocks hebdomadaires de pétrole brut.

Parmi les résultats d'entreprises, Boeing a annoncé mercredi matin, avant l'ouverture de la Bourse, de gros bénéfices 2017, et des prévisions optimistes pour 2018.

Mondelez, ATT, Facebook, Microsoft et PayPal publieront leurs propres résultats mercredi après la clôture.

Mardi, le secteur de la santé avait particulièrement souffert après l'annonce d'une alliance des milliardaires Warren Buffett (Berkshire Hathaway) et Jeff Bezos (Amazon) et du banquier Jamie Dimon (JPMorgan Chase) pour créer une entreprise fournissant des services de santé abordables aux employés américains de leurs sociétés respectives.

Les indices avaient dans le même temps été fragilisés par une poursuite de la tension sur les taux d'emprunt américains, atteignant pour le taux à 10 ans un nouveau plus haut en séance depuis avril 2014 à 2,731%, contre 2,694% à la précédente clôture.