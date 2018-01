Wall Street en ordre dispersé après des résultats contrastés

La Bourse de New York évoluait sans direction mardi à l'ouverture, dans le sillage de résultats d'entreprises disparates: le Dow Jones cédait 0,01% tandis que le Nasdaq, aidé par la performance de Netflix, s'appréciait de 0,45%.

Agence France-Presse New York

Vers 10h15, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average baissait de 1,87 point à 26 212,73 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 33,47 points, à 7441,50 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,10% ou 2,78 points à 2835,75 points.

À Toronto, le S&P TSX reculait de 0,16% ou 25,79 points à 16 322,19 points.

Soulagée par le compromis entre démocrates et républicains mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, Wall Street avait terminé à des niveaux inédits lundi, le Dow Jones grimpant de 0,55% et le Nasdaq de 0,98%.

La conclusion d'un accord sur le budget des États-Unis «permet aux marchés de se concentrer de nouveau sur le déluge de résultats d'entreprises», ont relevé les analystes de Charles Schwab.

Les chiffres de Netflix, qui a attiré un nombre record de nouveaux abonnés fin 2017, étaient particulièrement bien accueillis, l'action du groupe bondissant de 10,72% à 251,97 dollars et sa capitalisation boursière dépassant pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de dollars.

Au sein du Dow Jones, les comptes de l'assureur Travelers (+3,46% à 144,17 dollars) satisfaisaient aussi les investisseurs.

Ceux de l'opérateur téléphonique Verizon (-0,51% à 53,19 dollars), du spécialiste des produits d'hygiène et de maison Procter & Gamble (-2,54% à 89,56 dollars) et du groupe de produits pharmaceutiques Johnson & Johnson (-2,05% à 145,11 dollars), également membres de l'indice vedette de Wall Street, étaient reçus plus fraîchement.

Départ chez Twitter

«La tendance est aussi alimentée par la reconduction (mardi) de la politique monétaire ultra accommodante de la Banque du Japon (BoJ) malgré les récentes statistiques économiques probantes qui pouvaient laisser supposer que l'institution japonaise pourrait commencer à normaliser non pas ses rachats d'actifs (bien trop tôt) mais son discours», ont relevé les experts de Mirabaud Securities Genève.

«Ceci confirme une nouvelle fois que les banques centrales, malgré une embellie économique globale certaine, ne sont pas près de normaliser leur politique monétaire de sitôt», ont-ils ajouté.

Parmi les autres valeurs du jour, 21st Century Fox lâchait 0,03% à 36,95 dollars. L'autorité britannique de la concurrence a jugé mardi dans des conclusions provisoires que le rachat prévu du groupe audiovisuel Sky par la société de la famille Murdoch n'était «pas dans l'intérêt du public».

Le constructeur de voitures électriques Tesla avançait de 0,95% à 354,90 dollars alors que son patron-fondateur Elon Musk a annoncé qu'il ne percevrait de rémunération que si l'action atteignait un certain seuil à Wall Street.

Twitter perdait 2,73% à 22,68 dollars après l'annonce du départ de son directeur opérationnel Anthony Noto, qui va devenir directeur général de la plateforme de prêts en ligne SoFi.

Whirlpool gagnait 2,77% à 171,27 dollars au lendemain de l'annonce par l'administration américaine de droits de sauvegarde sur l'importation de grandes machines à laver fabriquées en Chine mais aussi en Corée du Sud, Mexique, Thaïlande et Vietnam.

L'administration a aussi imposé des mesures similaires pour les panneaux solaires importés de Chine, faisant grimper les groupes spécialisés dans ce secteur comme SunPower (+4,17% à 9,08 dollars) ou First Solar (+4,32% à 71,94 dollars).

Le marché obligataire progressait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,621% contre 2,650% lundi soir et celui des bons à 30 ans baissait à 2,886%, contre 2,913% à la précédente clôture.