Wall Street repart à la hausse

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a avancé de 0,21%, ou 53,91 points 26 071,72 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,55%, ou 40,33 points, à 7336,38 points.

Le S&P 500 a progressé de 0,4%, ou 12,27 points, à 2810,30 points.

Les trois indices ont affiché une troisième semaine consécutive de hausse avec une progression hebdomadaire du Dow Jones et du Nasdaq de 1%, et de 0,8% pour le S&P 500.

«L'invitation par Donald Trump du patron démocrate du Sénat (en cours de séance) a notamment redressé le cours du Dow Jones et fait anticiper un accord» concernant le budget, a estimé Quincy Krosby de Prudential.

Après son entrevue avec le président américain, Chuck Schumer a fait état d'«avancées» sur le dossier, mais a toutefois souligné «de nombreux désaccords».

Les sénateurs doivent s'entendre avant minuit sur une extension de quatre semaines du budget américain, sans quoi les États-Unis assisteraient à un «shutdown», une fermeture partielle des administrations fédérales.

Les républicains ont besoin de voix démocrates, ces derniers utilisant cette arme comme un levier pour faire avancer d'autres dossiers.

«Même si les négociations échouent et qu'une fermeture du gouvernement survient ce week-end, nous n'anticipons pas une forte réaction du marché car, historiquement, les paralysies fédérales n'ont pas déclenché de volatilité significative de la Bourse», ont indiqué les analystes de Schwab.

Cet optimisme a permis de redresser le Dow Jones, moins affecté par les reculs d'IBM (-4%) et d'American Express (-1,8%) après la publication de leurs résultats.

De leur côté, «les valeurs financières ont clairement été les bénéficiaires» de la hausse des taux d'emprunt américains, a souligné Mme Krosby.

Regroupées au sein du S&P 500, les valeurs financières américaines ont gagné 0,68%.

Parmi les autres valeurs du jour, General Electric a accentué sa descente aux enfers, perdant 3%. Depuis l'annonce en début de semaine par son PDG d'une scission possible du conglomérat, le cours a chuté de plus de 13%.

La baisse du cours du pétrole brut et l'éventuelle fermeture du gouvernement américain n'ont pas semblé effrayer les marchés boursiers américains, la Bourse de Toronto ayant terminé la semaine sur une note positive.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris vendredi 68,99 points à 16 353,46 points. Les gains des secteurs de l'industrie et de la finance ont eu le dessus sur les pertes du secteur de l'énergie.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 80,26 cents US, en baisse de 0,09 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 58 cents US à 63,31 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a pris 5,90 $ US à 1333,10 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est déprécié de 1 cent US à 3,19 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne