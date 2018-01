Wall Street lestée par les prix du pétrole

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, les indices inversant leur tendance en cours de séance après une ouverture à des niveaux records, lestés par un recul des prix du pétrole: le Dow Jones a perdu 0,04% et le Nasdaq 0,51%.

Agence France-Presse New York

Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a reculé de 10,33 points à 25 792,86 points après avoir franchi le cap des 26 000 points en début de séance.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a abandonné 37,38 points, à 7223,69 points après avoir dépassé les 7300 points pour la première fois en séance.

L'indice élargi S&P 500 a lâché 0,35%, ou 9,82 points, à 2776,42 points, après avoir également atteint le seuil psychologique des 2800 points durant la journée de cotation.

«Les marchés ont fortement augmenté depuis le début de l'année sans raison fondamentale, ils se rapprochent peut-être d'une phase de capitulation», a commenté Karl Haeling de LBBW.

La journée a été marquée par une volatilité accrue sur les marchés, l'indice mesurant la volatilité sur le S&P 500 ayant atteint un plus haut depuis six semaines.

Entre son niveau le plus haut et son niveau le plus bas mardi, le Dow Jones a quant à lui varié de 384 points.

«Le marché semble épuisé après avoir réagi de manière plus émotionnelle que rationnelle depuis le début de l'année», a commenté M. Haeling.

Les indices ont été lestés mardi par un recul des prix du pétrole, le baril de brut coté à New York reculant nettement sur la journée après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2014.

L'indice regroupant les valeurs énergétiques au sein du S&P 500 a baissé de 1,23%, la plus forte chute de l'indice élargi.

La journée avait pourtant bien démarré à Wall Street, les résultats trimestriels de la banque Citigroup (+0,35%) et UnitedHealth (+1,86%) poussant les marchés à des sommets.

L'optimisme de General Motors (+0,27%), qui s'attend à ses plus gros bénéfices de son histoire pour 2017, avait également soutenu la tendance.

Le marché obligataire avançait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,538% contre 2,548% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans baissait à 2,826%, contre 2,855% en fin de semaine dernière.