La Bourse de Toronto et le huard avancent

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 63,63 points pour terminer la séance à 16 371,81 points.

L'action d'Aphria a bondi de plus 3,68 $, soit plus de 20%, pour clôturer à 21,70 $ après que le producteur de marijuana eut annoncé son acquisition de Broken Coast Cannabis. La transaction en espèces et en actions est évaluée à 230 millions $.

Cependant, les tendances, plus larges, des prix des matières premières ont davantage influencé l'indice de référence, a estimé Craig Fehr, stratège des marchés canadiens pour la firme Edward Jones, à Saint-Louis.

«Je crois que le guide du TSX aujourd'hui était le genre de reprise que nous avons observé dans les prix du pétrole et de l'or», a-t-il soutenu.

Même si le secteur de la santé a réalisé la plus forte croissance, avec un gain de 7,2%, celui des matériaux a pris 1,6% et celui de l'énergie, 0,4%.

Peu après 16 h 00, le cours du pétrole brut prenait 51 cents US à 64,81 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or progressait de 5,60 $ US à 1340,50 $ US l'once.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 80,50 cents US, en hausse de 0,53 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

Ailleurs sur le marché des matières premières, le cours du cuivre prenait environ 4,3 cents US à 3,26 $ US la livre.

Les marchés boursiers américains étaient fermés lundi à l'occasion du congé du jour de Martin Luther King Jr.