La Bourse de Toronto commence l'année avec un record

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a bondi de 100,86 points pour terminer la première séance de l'année à 16 309,99 points. Il a notamment profité des gains des secteurs de la santé, de l'énergie, et des matériaux.

Le secteur de la santé a avancé de 4,68%, tandis que celui des matériaux a gagné 2,69% et celui de l'énergie, 2,30%. Le groupe des télécommunications est celui qui a le plus retraité, avec une baisse de 0,98%.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a avancé de 104,79 points à 24 824,01 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 22,18 points à 2695,79 points, tandis que l'indice composé du Nasdaq a gagné 103,51 points à 7006,90 points. Dans ces deux derniers cas, il s'agissait aussi de sommets records.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 79,89 cents US, en hausse de 0,18 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 5 cents US à 60,37 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a avancé de 6,80 $ US à 1316,10 $ US l'once. Le prix du cuivre a cédé 2 cents US à 3,28 $ US la livre.